Le film Harley Quinn convient-il aux enfants?

Film d’équipe de super-héros entièrement féminin de DC Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) a une cote R, mais certains se demandent si elle peut toujours être considérée comme adaptée à certains enfants. Sa cote MPAA le classe comme un film coté R en raison de «la violence et le langage forts partout, et certains contenus sexuels et liés à la drogue».

Birds of Prey ramène Harley Quinn (Margot Robbie) de Suicide Squad pour une équipe avec d’autres personnages féminins de DC Comics, notamment Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cassandra Cain (Ella Jay Basco) et Renee Montoya (Rosie Perez). Être un film centré sur des personnages de bandes dessinées – et en particulier celui de la PG-13 Suicide Squad – pourrait demander à Birds of Prey de se voir attribuer une note plus restrictive.

Birds of Prey est noté R pour une bonne raison. Tout d’abord, c’est un film hyper-violent, rempli de claquements osseux et de morts sanglantes. L’humour est souvent attribué aux scènes violentes du film. Il convient de noter que la violence n’est pas exagérée, car elle coupe une partie de la violence. Une partie est seulement implicite et non montrée. Cependant, cela n’enlève rien au fait qu’il y a beaucoup de sang. Le masque noir d’Ewan McGregor est un méchant sombre et sadique qui contribue beaucoup à expliquer pourquoi Birds of Prey a trop de violence pour les enfants.

La langue est également un gros problème pour Birds of Prey, qui est inondé de grossièretés, y compris des dizaines d’utilisations de la bombe F et d’un langage plus fort. Il y a de l’humour sexuel – mais pas beaucoup – et pas de nudité. La consommation de drogues est également présente dans Birds of Prey, et un gros problème pour les enfants qui voient le film depuis que son principal protagoniste, Harley Quinn, est montré en train d’utiliser de la cocaïne.

Il n’est pas trop surprenant que Birds of Prey soit si plein de violence et de langage, car c’est le genre de chose dont Margot Robbie a parlé pour Birds of Prey, car Robbie a dû convaincre Warner Bros de faire de Birds of Prey un R film classé. À cause de Joker, Birds of Prey n’est pas le premier film de DC à porter cette note, mais c’est une première pour le DCEU – bien qu’il soit intéressant de noter que la coupe étendue de Batman V Superman: Dawn of Justice a également reçu une note R à la sortie. sur la vidéo domestique. Birds of Prey repousse certainement les limites d’un film de super-héros, et sur la base de son contenu, il est clair que Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) n’a pas été conçu pour les enfants.

