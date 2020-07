Le film le plus regardé sur Netflix ce week-end est un thriller de Mark Wahlberg

La liste des films les plus regardés sur Netflix ce week-end est complétée par un thriller sous-estimé de Mark Wahlberg, Patriots Day de 2017, qui raconte les événements entourant l’attentat du marathon de Boston.

Netflix produit un classement régulier des émissions de télévision et des films les plus regardés sur le service.

Le classement comprend du contenu sous licence ainsi que des originaux Netflix.

En plus de tirer des feux d’artifice à la maison et de profiter de choses comme un barbecue dans le jardin, j’espère que tout le monde célèbre et profite du week-end de la fête de l’indépendance en restant autant que possible à la maison, à la suite de la pandémie de coronavirus qui fait toujours des ravages dans tout le pays.

Bien sûr, beaucoup de gens ont sans doute quitté le travail tôt vendredi et profitent de quelque chose d’un long week-end, donc vous devrez vous divertir si vous restez à la maison tout le week-end – quelque chose que Netflix, comme toujours, est prêt pour aider à réaliser. Nous avons déjà couvert le dernier récapitulatif des émissions de télévision les plus regardées que tout le monde frime en ce moment sur le streamer – les 15 meilleures émissions actuelles, y compris tout, de la première série en langue allemande de Netflix, la sombre acclamée par la critique, à des émissions comme Breaking Bad et Space Force – mais pour les cinéphiles parmi vous qui veulent des recommandations de films à regarder ce week-end, voici notre dernier aperçu des films les plus populaires sur Netflix en ce moment.

À juste titre, le film le plus regardé sur le streamer en ce moment est parfait pour regarder le week-end du Jour de l’Indépendance – le thriller Mark Wahlberg Patriots Day qui dramatise les événements entourant le bombardement du marathon de Boston en 2013 et la recherche effrénée des terroristes derrière.

La critique de Variety à l’époque faisait l’éloge du film à la fois divertissant mais aussi respectueux de son sujet. « La Journée des Patriotes n’est pas un téléfilm à la hâte », note l’écrivain Peter Debruge. « C’est un divertissement mégaplex vraiment passionnant, basé sur des recherches approfondies, mettant en vedette des stars de cinéma de bonne foi et mis en scène avec un degré égal de professionnalisme et de respect. »

En attendant, voici la liste complète de Netflix des 10 meilleurs films sur la plate-forme de streaming au moment de la rédaction de ce document (samedi). Nous inclurons un bref résumé de l’intrigue ci-dessous, ainsi que le score des critiques et les notes du public du service d’agrégation de critiques de films Rotten Tomatoes pour chacun des 10 films.

Résumé: Un flic affecté au marathon de Boston aide à retrouver les terroristes responsables de l’attentat de 2013.

Score de critiques: 80%

Score d’audience: 86%

Terrain: Ben Affleck joue un voleur de banque de carrière qui se heurte à son partenaire erratique après être tombé pour un directeur de banque qu’il kidnappe.

Score de critiques: 93%

Score d’audience: 85%

Résumé: Ce film est un film original de Netflix, et selon le streamer: « Après avoir envoyé un e-mail digne de foi, Wes romantique et désespéré se rend au Mexique avec ses meilleurs amis pour effacer la note avant que son nouvel amour ne la lise. »

Score de critiques: 25%

Note du public: N / A au moment de la rédaction de cet article

Un autre original de Netflix, et l’intrigue de ce film est la suivante: « Deux chanteurs de petites villes poursuivent leurs rêves de pop star lors d’un concours mondial de musique, où des enjeux élevés, des rivaux intrigants et des mésaventures sur scène testent leur lien. »

Score de critiques: 64%

Note du public: 81%

Résumé: Un patron de la mafia capture une femme et essaie de voir si elle tombera amoureuse de lui au cours d’une année.

Score des critiques: 0%

Score d’audience: 30%

Résumé: Dans cette comédie d’Eddie Murphy en 2012, il joue un agent impétueux qui n’est autorisé à parler que 1 000 mots de plus jusqu’à sa mort, il doit donc faire en sorte que chacun compte.

Score des critiques: 0%

Score d’audience: 47%

Intrigue: Juste un peu d’éditorialisation ici, je ne sais pas pourquoi celui-ci s’est glissé dans le Top 10 autre que cela pourrait être une erreur, et vous avez tous l’intention de regarder le très agréable thriller original Netflix Extraction, avec Chris Hemsworth (avec aide à l’écriture et à la production des réalisateurs Avengers: Endgame Joe et Anthony Russo). Quoi qu’il en soit, l’intrigue de celui-ci est la suivante: un agent à la retraite de la CIA est kidnappé et son fils analyste le poursuit tout en essayant de contrecarrer certains terroristes.

Score de critiques: 6%

Score d’audience: 17%

Résumé: Le méchant Gru concocte un plan pour voler la lune mais se laisse distraire quand il est chargé de s’occuper de trois orphelins.

Score de critiques: 81%

Score d’audience: 82%

Résumé: Surly Squirrel est expulsé du parc en raison de son attitude moins qu’agréable, à quel point il décide de voler un magasin de noix pour se préparer pour l’hiver.

Score de critiques: 13%

Score d’audience: 43%

Résumé: Une paire de scientifiques effectue une expérience secrète pour essayer de créer une créature hybride animal-humain.

Score de critiques: 76%

Score d’audience: 37%

