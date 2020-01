Le film Mega Man est écrit par l’un des écrivains derrière le Batman

Le film Mega Man, qui a été annoncé en 2018 avec Henry Joost et Ariel Schulman (Paranormal Activity 3 & 4) attaché à diriger, a maintenant un écrivain attaché. Le Hollywood Reporter a – très désinvolture, au bas d’un article sur une adaptation de la bande dessinée Rick Remender Fear Agent – a révélé que Mattson Tomlin écrivait le film Mega Man.

Tomlin a également été impliqué dans The Batman et est crédité en tant que scénariste lors du prochain redémarrage de Matt Reeves. The Batman vient de commencer le tournage et met en vedette Robert Pattinson dans le rôle-titre. Avant cela, Tomlin a écrit et réalisé une version longue de l’histoire de Solomon Grundy en 2012 avec un budget de seulement 15 000 $.

Bien que la révélation très décontractée du travail de Tomlin sur le film puisse ressembler à un oubli ou à un malentendu, Tomlin a, à sa manière, confirmé la nouvelle sur Twitter.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Mega Man. Un autre héros du jeu bleu sortira un film le mois prochain, cependant, Sonic the Hedgehog sortira le 14 février. Le jeu Mega Man le plus récent était Mega Man 11 en 2018.

