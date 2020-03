Le film Pixar Onward sort très prochainement sur Disney Plus

Le film Pixar récemment publié Onward est disponible à l’achat numérique à partir de ce soir aux États-Unis pour 19,99 $, a révélé Disney, le film venant sur le service de streaming Disney Plus le 3 avril. Onward est déjà disponible en pré-commande sur Amazon.

Cela fait suite à la décision de Disney de publier Frozen 2 sur Disney Plus plusieurs mois plus tôt, mais c’est beaucoup plus important dans ce cas. Onward n’est sorti que le 6 mars dans les cinémas américains, mais avec la fermeture des cinémas du pays en raison de la pandémie actuelle, son box-office mondial a flambé à seulement 103 millions de dollars, soit environ la moitié de son budget annoncé.

D’après ce que nous pouvons en dire, cette décision ne s’applique aux États-Unis jusqu’à présent. Par exemple, Disney UK n’a fait aucune mention de la sortie d’Onward sur son fil Twitter jusqu’à présent, et Disney Plus fera ses débuts la semaine prochaine dans de nombreuses régions d’Europe après une attente de plusieurs mois.

Un signe de choses à venir? Probablement pas

Disney n’a pas eu de chance avec le moment de la sortie d’Onward. Le film Pixar sur le thème de la fantaisie commençait tout juste à se déployer alors que les théâtres commençaient à fermer dans le monde entier, et cette décision est probablement une tentative de récupérer les coûts du film et d’en faire un véritable événement. Il serait difficile, après tout, pour Disney de remettre le film dans les salles quand tout cela sera terminé et d’attendre du public qu’il le traite comme un nouveau film.

C’est pourquoi vous ne verrez certainement pas ce genre de mouvement réalisé avec des films Disney entièrement inédits, comme Black Widow ou la prochaine photo de Pixar, Soul.

Bien sûr, il n’y a pas que Disney qui expérimente avec les versions vidéo à domicile en ce moment. Universal essaie les premières sorties vidéo à domicile sur ses propres films, comme The Invisible Man et la prochaine fonctionnalité Trolls. Sony sort également le film Vin Diesel Bloodshot le 24 mars, qui n’est sorti en salles que le 13 mars.