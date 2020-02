Le film Robot Apocalypse de Phil Lord et Chris Miller

Sony’s Connecté les images de films révèlent un premier aperçu de la comédie animée à venir sur une famille en voyage sur la route quand une apocalypse robotique commence. Initialement intitulé The Mitchells Vs. The Machines, le film est produit par Phil Lord et Chris Miller, l’équipe derrière des films d’animation bien-aimés comme Cloudy With a Chance of Meatballs et The LEGO Movie. Ils ont également produit Sony’s Spider-Man: Into the Spider-Verse et servent à nouveau de producteurs sur Connected, écrit par Michael Rianda (Gravity Falls) et Jeff Rowe (Désenchantement), avec Rianda également à la direction.

Aujourd’hui, EW a dévoilé les premières images de Connected, mettant en vedette toute la famille Mitchell. Il y a Katie (Abbi Jacobson) à l’université, papa Rick (Danny McBride), maman Linda (Maya Rudolph), petit frère Aaron (Rianda) et carlin “grassouillet” Monchi, qui ont tous entrepris un voyage en famille pour amener Katie à l’école. Sur le chemin, cependant, une apocalypse de robot frappe. Lord décrit l’équilibre entre le cœur de famille et l’aventure du robot, en disant: «C’est une chose de lutter contre l’apocalypse du robot, et c’est une sorte de prémisse amusante, mais il est beaucoup plus intéressant d’avoir votre père essayant de vous apprendre à conduire le bâton pendant le robot apocalypse.” Voir les premières images ci-dessous, ainsi que certaines versions animées de l’illustration publiées sur EW et sur Twitter officiel du film connecté.

EW ajoute que Connected utilise une partie de la technologie d’animation créée pour Spider-Verse pour donner vie à l’apocalypse du robot. Plus précisément, les personnages humains et le monde prennent vie avec «un style plus désordonné et plus dessiné à la main», tandis que les robots et la technologie «sont tous de la brillance CG et du chrome». Cela devrait aider à donner à Connected un style tout aussi unique et magnifique, en aidant à représenter visuellement la dichotomie entre l’homme et la machine qui semble être au centre du film. Pourtant, il reste à voir si Connected sera en mesure de se connecter (jeu de mots) avec le public, bien que les téléspectateurs pourront voir le film par eux-mêmes lors de sa sortie en septembre.

Sony Pictures Animation’s Connected est une comédie animée originale du réalisateur Mike Rianda et des producteurs Phil Lord et Christopher Miller. Lorsque Katie Mitchell (exprimée par Abbi Jacobson), une créatrice étrangère, est acceptée dans l’école de cinéma de ses rêves, ses plans pour rencontrer «son peuple» au collège sont bouleversés lorsque son père amoureux de la nature, Rick (exprimé par Danny McBride), détermine toute la famille devrait conduire Katie à l’école ensemble et se lier en famille une dernière fois. Katie et Rick sont rejoints par le reste de la famille, y compris la maman follement positive de Katie Linda (exprimée par Maya Rudolph), son petit frère excentrique Aaron (exprimé par Mike Rianda) et le carlin Monchi délicieusement joufflu pour le voyage en famille ultime . Soudain, les plans de Mitchells sont interrompus par un soulèvement technologique: partout dans le monde, les appareils électroniques que les gens aiment – des téléphones aux appareils, en passant par une nouvelle gamme innovante de robots personnels – décident qu’il est temps de prendre le relais. Avec l’aide de deux robots qui fonctionnent mal, les Mitchells devront surmonter leurs problèmes et travailler ensemble pour se sauver mutuellement et sauver le monde!

