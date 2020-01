Le film solo de MCU Mysteries Black Widow peut résoudre | .

En tant que premier film de la phase 4 très attendue de l’univers cinématographique Marvel, Veuve noire peut résoudre plusieurs mystères dont les fans discutent depuis des années. Arrivée au cinéma le 1er mai, Black Widow présente Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) dans sa toute première aventure solo. Johansson sera rejoint par Florence Pugh (Little Women), David Harbour (Stranger Things) et Rachel Weisz, tandis que Cate Shortland dirigera.

Depuis que Black Widow a fait ses débuts en MCU dans Iron Man 2 en 2010, les fans réclament un film solo pour l’assassin russe devenu Avenger. Pendant longtemps, il semblait que Black Widow ne mettrait jamais son temps sous les projecteurs, et cela semblait particulièrement vrai lorsqu’elle est morte dans Avengers: Fin de partie. Malgré cela, elle obtient enfin son propre film. Black Widow se situe entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War et suivra Natasha alors qu’elle confronte son passé et les gens qu’elle a laissés.

Le rôle passé de Natasha en tant qu’assassin signifie qu’il reste beaucoup de points d’interrogation dans sa trame de fond, ceux que le film peut remplir. Bien qu’il soit peu probable que Black Widow soit en mesure de les toucher tous, j’espère que cela donnera une explication pour au moins un couple. Les fans (et Natasha) méritent des réponses.

L’une des plus grandes questions qui persistent depuis des années dans l’esprit des fans de MCU concerne Budapest. Cela fait référence à quelques lignes échangées entre Natasha et son ami le plus proche, Clint Barton (Jeremy Renner), dans The Avengers. Pendant l’invasion Chitauri, Black Widow et Hawkeye combattent côte à côte. Black Widow remarque: “Tout comme Budapest à nouveau.” Clint, perplexe, répond: “Toi et moi nous souvenons très différemment de Budapest.” C’est un excellent petit moment qui fait allusion à la riche histoire de ces personnages sans se sentir trop exposé ou maladroit. Il obtient également un autre cri dans Fin du jeu, lorsque Natasha et Clint font le voyage fatal à Vormir pour la pierre d’âme.

Hawkeye a reçu l’ordre de faire sortir Black Widow alors qu’elle était encore un assassin, mais il a fini par la sauver et l’introduire à la place dans le SHIELD. Il y a une chance que l’incident de Budapest soit la façon dont ils se sont rencontrés, ou ce pourrait être une mission SHIELD de routine que les deux ont entrepris ensemble avant leurs jours Avengers. Quoi qu’il en soit, les petits indices de l’événement ont suscité l’imagination des fans et les ont laissés se demander exactement ce qui s’était passé. La première bande-annonce de Black Widow a montré des photos de Budapest, ce qui suggère que Black Widow éclaircira enfin le mystère de ce qui s’est passé là-bas. Puisqu’il n’est pas clair si Renner fera un caméo, il ne peut y avoir aucun flashback.

Pour devenir un assassin, Natasha a été formée dans la salle rouge, un établissement russe qui a pris des jeunes filles et les a moulées en tueurs. Les bandes dessinées ont plongé dans le passé de Black Widow avec la salle rouge plus que les films, bien que le public ait eu un aperçu du temps de Natasha là-bas dans Avengers: Age of Ultron. Grâce à la magie de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), Black Widow doit revivre sa formation dans la salle rouge, y compris les moments où elle a tiré sur un homme cagoulé et a été stérilisée. Cependant, les flashbacks ne fournissent pas beaucoup de moments concrets en dehors de la stérilisation, montrant plutôt ses souvenirs comme des moments et des images fracturés.

Black Widow pourrait fournir plus de détails sur l’expérience de Natasha dans la salle rouge, comme la façon dont elle est venue la rejoindre. Ce serait particulièrement un point intrigant à couvrir, car cela pourrait donner un aperçu de sa vie avant qu’elle ne soit un assassin. La bande-annonce a déjà confirmé que la salle rouge jouera un rôle essentiel dans l’histoire, et les personnages de soutien Yelena Belova (Pugh) et Melina Vostokoff (Weisz) ont également suivi un programme rigoureux. Il est fort probable que des flashbacks soient affichés, ou à tout le moins que Natasha parlera de son expérience dans la salle rouge.

Au-delà de son séjour dans la salle rouge, on ne sait pas grand-chose sur le passé de Black Widow. Natasha elle-même ne semble pas en savoir beaucoup, ce qui offre une excellente opportunité d’histoire pour Black Widow. Dans Fin du jeu, lorsque Natasha et Clint arrivent sur Vormir, ils sont accueillis par le crâne rouge (Ross Marquand). Red Skull se réfère à Black Widow comme «Natasha, fille d’Ivan». Plus tard, lorsque Clint dénigre la connaissance de Red Skull de l’identité de leurs parents, Natasha avoue qu’elle ne savait même pas.

Une explication est qu’elle a été enlevée à ses parents quand elle était très jeune et placée dans la salle rouge tout de suite. Un autre est qu’Ivan l’a volontairement mise là, soit pour la protéger, soit pour une raison néfaste. Ou peut-être qu’Ivan fait lui-même partie de la salle rouge, et il était l’une des personnes qui l’ont formée. L’histoire peut se dérouler de plusieurs manières. Si Black Widow choisit de révéler qui est Ivan, il y a de fortes chances que Natasha ne découvre pas qu’il est son père, car ce film se déroule avant Fin du jeu. Pourtant, ce serait passionnant pour les fans s’ils découvraient plus d’informations sur les parents de Natasha.

Captain America: Civil War voit les Avengers se séparer après avoir été en désaccord sur les accords de Sokovia. Natasha se range notamment aux côtés de Tony Stark (Robert Downey Jr.), qui est en faveur des Accords, pendant le conflit et doit se battre face à son ancien partenaire et ami, Steve Rogers (Chris Evans). Cependant, elle aide toujours Steve à un moment vital, et elle termine le film en fuite à cause de cela. Elle est alors seule, mais Infinity War reprend plus tard avec ses combats aux côtés de Steve et Sam Wilson (Anthony Mackie), qui ont depuis formé leur propre groupe de Avengers voyous.

Exactement comment Natasha a rejoint Captain America et Falcon (et les cheveux blonds courts) est un mystère. Vraisemblablement, elle les rejoint après que son entreprise inachevée avec la salle rouge soit terminée, mais comment les trouve-t-elle exactement? Et qu’est-ce qui la pousse à les rejoindre après tout ce qui s’est passé? Bien qu’Evans ne fera probablement pas son apparition dans Veuve noire, Son personnage peut encore crier. Et avec The Falcon et le Winter Soldier à l’horizon, un camée de Mackie n’est pas totalement hors de question. Cependant, il est plus probable que Natasha soit juste montrée à la recherche de Steve et Sam à la fin du film, comblant ainsi l’écart entre la guerre civile et la guerre à l’infini.

