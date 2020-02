Le film Sonic explique enfin les bagues en or du jeu

le Sonic l’hérisson Le film révèle le but et la signification des bagues en or Le speedster bleu de SEGA a adoré collectionner dans la série de jeux vidéo. L’aventure de Sonic pour devenir le hérisson le plus célèbre du monde a commencé en 1991 avec la sortie de la première entrée de jeu vidéo de la franchise sur la console SEGA Genesis (connue ailleurs sous le nom de Mega Drive) et a immédiatement capturé l’imagination du marché naissant des jeux avec des jeux colorés et haut de gamme. accélérez l’action de plate-forme et un casting de personnages emblématiques centrés sur Sonic et son méchant ennemi, le Dr Robotnik.

Bien que la carrière de Sonic dans le jeu vidéo ait peut-être diminué ces dernières années, le personnage lui-même est resté éternellement populaire, en particulier dans les domaines de l’animation et du merchandising. 2020, cependant, marque les débuts tant attendus de Sonic sur grand écran. Le mammifère à pointes titulaire est exprimé par Ben Schwartz, tandis que James Marsden joue le meilleur ami humain de Sonic, et le feuillu Jim Carrey joue le rôle convoité de Robotnik. Malgré les premiers problèmes qui ont forcé une refonte complète du personnage principal de CGI, Sonic the Hedgehog a reçu plus d’éloges que de critiques jusqu’à présent et se comporte modestement au box-office.

Peut-être que le plus grand principe clé des jeux vidéo Sonic the Hedgehog est de collecter l’abondance d’anneaux d’or parsemés. Tout comme Mario a des pièces, Spyro a des gemmes et Crash Bandicoot a des pommes, pour réussir avec Sonic, le joueur doit horde des anneaux d’or comme s’ils étaient … faits d’or. L’adaptation cinématographique reprend ce thème, mais d’une manière très différente.

Anneaux d’or dans les jeux vidéo Sonic The Hedgehog

Les bagues en or de Sonic remplissent diverses fonctions dans les jeux vidéo Sonic The Hedgehog. Dès le début de la première étape, les joueurs sont attirés par les anneaux d’or en rotation dispersés dans le monde fou des pièges de Sonic, des animaux mignons et de la lave en fusion. Les anneaux agissent comme la bouée de sauvetage de Sonic. Si le Blue Blur est touché par un ennemi ou une pointe de voyou au cours de son aventure et ne porte aucun anneau, le personnage mourra et le joueur perdra une vie, l’écran Game Over redouté apparaissant si ceux-ci sont également épuisés. Si Sonic a la chance de porter des anneaux parmi sa fourrure lorsqu’il subit des dégâts, il survivra, mais lâchez chaque anneau qu’il a récupéré jusqu’à présent. Plus un joueur possède d’anneaux, plus il a de chances de récupérer à la hâte l’or perdu avant qu’il ne disparaisse. Tous les 100 anneaux collectés (et non perdus) confèrent au joueur une vie supplémentaire.

Une autre version des anneaux d’or dans les jeux vidéo Sonic the Hedgehog originaux sont les géants utilisés pour porter le joueur à des niveaux bonus. Si Sonic atteint la fin d’un acte et atteint le seuil requis de 50 anneaux, un anneau d’or géant apparaîtra à la ligne d’arrivée (les règles exactes changent tout au long de la série). Si le joueur peut manœuvrer Sonic à travers le ring, il sera transporté dans un monde encore plus étrange qui contient les puissantes émeraudes du chaos, les choses très convoitées par Robotnik.

En termes de mythologie des jeux vidéo, il n’y a aucune explication réelle pour expliquer pourquoi les anneaux existent ou comment ils ont vu le jour. Sonic vient d’une époque plus simple où Hideo Kojima n’utilisait pas de cinématiques de 30 minutes entre les niveaux pour expliquer un complot labyrinthique. La seule tradition derrière les anneaux est qu’ils contiennent une énergie mystérieuse qui peut être utilisée pour alimenter des machines, et ils semblent disparaître lorsqu’ils sont ramassés. Dans certaines des entrées de jeux vidéo Sonic the Hedgehog, les anneaux d’or agissent comme monnaie dans le monde de Sonic.

Le nouvel objectif des anneaux d’or dans le film Sonic

Le film Sonic the Hedgehog prend un départ sauvage avec sa propre interprétation de la mécanique familière des bagues en or. Le gardien de Sonic, Longclaw le hibou, croit que Sonic devrait rester caché en raison de ses pouvoirs uniques et fournit au hérisson un sac d’anneaux d’or. Longclaw fournit une démonstration à Sonic (et au public), révélant que les anneaux peuvent agir comme des portails d’une partie de l’univers à l’autre, créant une méthode pour se déplacer instantanément entre les mondes. C’est ainsi que Sonic se déplace de sa propre planète natale vers la Terre, puis plus tard, lorsque sa présence est découverte par le Dr Robotnik, il tente de traverser le monde des champignons, en utilisant à nouveau les anneaux comme portails. Sonic explique que les anneaux fonctionnent en pensant simplement à une destination, ce qui lui permet de se déplacer rapidement à travers la Terre lors du combat final avec le génie maléfique de Carrey.

Bien que les anneaux soient clairement importants pour Sonic, à la fois comme un rappel sentimental de Longclaw et comme un moyen de survie, sa vie ne dépend pas d’eux au sens littéral, ni ne semble le protéger des attaques. De plus, lorsque les anneaux originaux seraient simplement allongés sur le sol ou flottant dans l’air en attendant d’être ramassés, ils sont beaucoup moins courants dans les débuts de Sonic à Hollywood. Fait intéressant, le film Sonic the Hedgehog donne également au personnage un petit sac à main pour garder ses bagues, résolvant l’un des mystères de la série de jeux vidéo.

Comment les anneaux du film Sonic The Hedgehog se rapportent aux jeux

De manière générale, les anneaux du film Sonic the Hedgehog sont très différents de ceux collectés par les joueurs depuis les années 1990, mais il y a une chaîne de continuité qui est parfois évidente, et ailleurs plus subtile. Par exemple, lorsque Sonic de Ben Schwartz perd ses anneaux sur grand écran, il ne meurt pas comme dans les jeux vidéo, mais il y a deux points dans le film où Sonic s’évanouit et perd ses anneaux simultanément. Le premier survient lorsque Tom frappe Sonic avec une fléchette tranquillisante, ce qui fait que Sonic laisse tomber ses anneaux à travers un portail vers San Francisco, tandis que le second se produit pendant la bataille finale, lorsque Sonic est renversé en combattant Robotnik et laisse tomber ses anneaux sur le sol. Bien que ce ne soit pas la perte des anneaux qui fait mal à Sonic ici, les scènes sont une belle allusion aux jeux vidéo, en particulier dans le deuxième cas où le hérisson se précipite pour récupérer les anneaux, tout comme les joueurs le feraient.

Les propriétés de téléportation des anneaux dans le film Sonic the Hedgehog sont également (très) vaguement adaptées de la série de jeux vidéo. Dans le monde de SEGA, les petits anneaux seraient la bouée de sauvetage de Sonic, puis les anneaux géants à la fin du niveau l’emporteraient pour trouver les émeraudes du chaos. Les anneaux du film sont essentiellement une combinaison des deux; Les petits anneaux de Sonic s’agrandissent et se transforment en portails intergalactiques, pas nécessairement vers les émeraudes du Chaos, mais vers l’Égypte, une planète champignon ou partout où Sonic peut penser.

Bien que les anneaux de Sonic ne soient pas directement liés à sa vie dans son aventure cinématographique, Longclaw crée cette impression même, au sens figuré. Les bibelots en or ne protègent peut-être pas physiquement Sonic des balles, des lasers ou des robots, mais ils lui ont été donnés comme moyen d’échapper au danger, mais en s’enfuyant, leur permettant de remplir à peu près la même fonction que dans les jeux vidéo. Malgré les écarts évidents, il est clair que le film prend des idées approximatives des jeux, mais leur donne une explication plus approfondie. Encore mieux, la mythologie des anneaux dans le 2020 Sonic l’hérisson le film pourrait potentiellement être un ajout aux jeux; peut-être que la collecte de 50 anneaux sur la Genesis permet à Sonic de créer un anneau de téléportation géant à la fin de chaque niveau et il les utilise exclusivement pour trouver les émeraudes du chaos.

