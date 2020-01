Le film Sonic The Hedgehog devrait ouvrir ses portes

Le film Sonic the Hedgehog sort le 14 février 2020 et devrait fonctionner assez bien. Le film, doté d’un budget de 95 millions de dollars, devrait ouvrir au nord de 40 millions de dollars.

Le Hollywood Reporter suit le film à l’ouverture entre 40 et 45 millions de dollars pour le week-end de quatre jours (le lundi est le jour du président). Deadline pense qu’il pourrait aller plus haut, avec une fourchette de 41 à 47 millions de dollars.

Il est possible que le film se termine au-dessus ou en dessous de ces chiffres, bien sûr, mais le suivi a tendance à être une bonne indication de la façon dont un film se comportera. Le résultat des critiques pourrait également influencer l’ouverture du film. Traditionnellement, les films de jeux vidéo se sont mieux comportés au niveau international qu’au niveau national également – il est juste de s’attendre à ce que ce soit le cas avec Sonic the Hedgehog.

S’il atteint le haut de gamme des estimations, il pourrait finir par avoir le deuxième meilleur week-end d’ouverture nationale de toute adaptation de jeu vidéo, bien que sa concurrence directe ait ouvert sur trois jours plutôt que quatre. Lara Croft: Tomb Raider a ouvert ses portes à 47 735 743 $ en 2001. Cependant, il se terminera probablement sous le détective Pikachu, qui a gagné 54 365 265 $ lors de son week-end d’ouverture (les deux chiffres via Box Office Mojo).

Le film Sonic the Hedgehog a traversé une production turbulente, avec une refonte complète du personnage commandée après la première bande-annonce désastreuse du film. Heureusement, une équipe dirigée par l’illustrateur de bandes dessinées Sonic Tyson Hesse a donné au hérisson de la première génération un look beaucoup plus adorable.

Sonic se prépare pour un grand 2020, avec Sega qui prévoit d’annoncer les nouvelles Sonic le 20 de chaque mois.

