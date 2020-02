Le film Uncharted traitera des débuts de Nathan Drake

Nous continuons avec des films basés sur des jeux vidéo. L’un des plus attendus est Uncharted, basé sur le jeu homonyme créé par Naughty Dog et qui sera diffusé au cinéma grâce à Sony Entertainment et jouera dans Tom Holland (Spider-Man: Retrouvailles).

Le fait que le personnage de Nathan Drake mettait en vedette un garçon de 23 ans, faisait déjà soupçonner que le film porterait sur les origines du chasseur de trésors, mais une interview hollandaise pour IGN l’a confirmé.

«Je pense que ce qu’Uncharted a que la plupart de ces films n’offrent pas, c’est qu’il s’agit d’une histoire d’origine des jeux vidéo. Donc, si vous avez joué aux jeux, vous n’avez pas vu ce qui se passera dans le film, et si vous n’avez pas joué, vous apprécierez également car ce sont des informations que tout le monde reçoit en même temps. Je suis très excité de faire ce film. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver ».

Il sera basé sur le jeu vidéo ‘Uncharted 3: Drake’s Deception’, dans lequel le protagoniste rencontre pour la première fois son partenaire Victor Sullivan, joué par Mark Wahlberg (Ted) et définit essentiellement les événements de toute la franchise de jeu. Cet épisode est inspiré du personnage célèbre, Lawrence d’Arabie et dans lequel Sullivan et Drake tentent de trouver Atlantis of the Sands, pour laquelle ils devront se rendre dans le désert de Rub al-Jali.

Le film devrait commencer le tournage cette année en vue d’une première dont Sony a confirmé l’arrivée Mars 2021. Il a dû retarder la date pour ne pas concurrencer l’un des films les plus attendus de Sony, Spider-Man 3, qui met également en vedette Tom Holland et que nous pouvons voir le 16 juillet 201.

La direction d’Uncharted a également subi quelques revers et après quelques changements, son directeur sera finalement Ruben Fleischer qui a réalisé des films comme Venom ou Zombiland 2: Kill and finish.