Le financement des startups de la région de Seattle atteint un niveau record de 3,5 milliards de dollars en 2019 – .

Le financement par capital-risque des entreprises de Seattle (en gris) est toujours pâle par rapport aux métros, notamment la Bay Area (bleu foncé), New York (gris-bleu), Boston (turquoise) et Los Angeles (bleu clair). Cliquez pour agrandir l’image. (Graphique PitchBook)

Le financement en capital-risque des startups de la région de Seattle a atteint un niveau record de 3,59 milliards de dollars en 2019, selon les dernières données PitchBook-NVCA Venture Monitor publiées mardi.

Une grande année pour les startups du Pacifique Nord-Ouest: naissances de licornes, sorties clés et autres en attente dans les coulisses

L’afflux massif de liquidités – en hausse de 20% par rapport à 2018 – a été provoqué par des méga-transactions pour des startups d’un milliard de dollars telles que Convoy, Outreach, Auth0, Icertis, et d’autres, ainsi qu’une avalanche d’autres transactions (385 au total, en hausse par rapport à 348 en 2018). Il y a eu sept transactions de plus de 100 millions de dollars, contre quatre l’an dernier.

Malgré le record, l’activité de CR dans la région de Seattle est toujours pâle par rapport à la Silicon Valley (50,6 milliards de dollars levés en 2019); New York (27,5 milliards de dollars); Boston (10,7 milliards de dollars); et Los Angeles (8,2 milliards de dollars). Seattle s’est classée devant les métros, notamment San Diego, Miami, Chicago et Austin.

Mais l’augmentation du financement reflète la croissance continue de l’écosystème technologique robuste de Seattle et l’intérêt des investisseurs du monde entier pour la région.

Et il devrait y avoir plus sur le chemin.

Analyse: l’écosystème des startups de Seattle prêt pour une accélération sans précédent de la création d’entreprise

Plusieurs startups dans des secteurs tels que les sciences de la vie, l’immobilier, la biotechnologie, la vente au détail, la logistique, et bien plus, attendent dans les ailes de la licorne, dont plusieurs sur le . 200, notre classement des startups technologiques privées du Pacifique Nord-Ouest. Beaucoup sont dirigés par des vétérans des géants de la technologie de Microsoft et d’Amazon, en plus d’anciens employés de sociétés telles que Facebook, Dropbox, Apple et d’autres qui ont de grands centres d’ingénierie dans la région de Seattle.

Les investisseurs locaux prévoient également d’investir dans davantage d’entreprises cette année, et l’intérêt des entreprises de l’extérieur continue.

Une combinaison d’une masse critique de talents technologiques, de programmes STEM locaux, de nouveaux fonds de capital-risque à un stade précoce, d’investisseurs providentiels disposant de plus de liquidités et d’un soutien à la création d’entreprise en cours amène certains à penser que la scène des startups de Seattle est prête pour une croissance sans précédent.

«Il existe de nombreux indicateurs avancés qui brossent un tableau d’une accélération extraordinaire de la création de startups au cours des prochaines années», ont écrit Jacob Colker et Oren Etzioni de l’Allen Institute of Artificial Intelligence.

Près de 4 milliards de dollars sont allés à des startups basées dans le Pacifique Nord-Ouest, notamment à Portland et à Vancouver en Colombie-Britannique. selon le tracker de financement de ..

Voici quelques autres points à retenir du rapport PitchBook-NVCA:

Le financement en capital-risque des startups à travers les États-Unis a atteint 136,5 milliards de dollars, manquant de peu le record de 140,2 milliards de dollars enregistré l’an dernier.

Les entreprises fondées par des femmes ont connu une activité record, à la fois avec un total de VC levé (18,3 milliards de dollars) et des transactions (2184). Les entreprises avec toutes les femmes fondatrices ont représenté 2,7% du total des fonds de capital-risque levés, contre 2,2% en 2018; les startups comptant au moins une femme fondatrice représentaient 14,2%, contre 12,8%.

La collecte de fonds de capital de risque a atteint le deuxième total annuel le plus élevé de la dernière décennie avec 46,3 milliards de dollars levés pour les fonds de capital-risque américains.

La valeur de sortie de VC aux États-Unis a atteint un record de 256,4 milliards de dollars sur 882 événements de liquidité.

“En 2019, nous avons vu la valeur de sortie la plus élevée jamais enregistrée, un capital record déployé auprès de startups fondées par des femmes et les accords les plus avancés jamais conclus, pour n’en nommer que quelques-uns”, a déclaré le PDG de PitchBook, John Gabbert, dans un communiqué. «La prolifération continue d’investisseurs non traditionnels participant au capital-risque et la nécessité pour les LP de recycler le capital distribué dans de nouveaux fonds de capital-risque devraient maintenir une forte dynamique de croissance avant 2020.»