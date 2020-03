Le flash a raté une occasion de réparer la mort d’une gitane

Avertissement: SPOILERS pour The Flash saison 6, épisode 15.

Fans de Le flash n’étaient pas satisfaits de la mort de Cynthia / Gypsy (Jessica Camacho) plus tôt dans la saison 6, mais The Flash saison 6, épisode 15, “L’exorcisme de Nash Wells” montre que les écrivains se sont engagés à garder sa mort après la crise Terres infinies. Gypsy a été tuée hors écran dans l’épisode “Kiss Kiss Breach Breach” par Echo, le sosie de Cisco de Earth-19, qui a encadré Earth-1 Cisco pour son meurtre.

Cela s’est mal passé parce que Gypsy était un personnage bien-aimé, tué hors écran sans avertissement. Elle n’était pas apparue dans la série depuis la saison 4, seulement pour que Breacher apparaisse en disant à Cisco qu’elle était morte. L’actrice n’est même pas apparue en flash-back sur la scène où elle a été tuée. Au lieu de cela, ils ont utilisé un double corps sans montrer son visage (probablement parce que Jessica Camacho tirait sur Watchmen à l’époque). Plutôt qu’une sortie plus forte pour un personnage, le spectacle s’est considérablement amélioré par rapport aux bandes dessinées, elle était juste morte, avec peut-être la grâce salvatrice de tout cela qui se passait avant la crise, réinitialisant le multivers.

Et maintenant, The Flash saison 6, épisode 15, “L’exorcisme de Nash Wells”, Cisco a confirmé que Gypsy est mort, tout comme ce qui s’est passé avant la crise. En essayant de convaincre Nash de faire face à son chagrin d’avoir perdu Maya (le sosie d’Allegra), Cisco évoque sa mémoire en voyant Cynthia mourir. Il convainc Nash d’aller dans la grotte parce qu’il ne pourra pas guérir s’il continue à en éviter la douleur. Bien qu’il n’était pas là en personne pour le voir, cela est cohérent avec le fait que Cisco ait vu les images qu’Echo a utilisées pour le cadrer pour le meurtre de Gypsy dans le multivers d’origine.

La mort de Gypsy sur The Flash était inutile pour de nombreux fans, car ils avaient déjà une bonne raison pour qu’elle ne soit pas dans la série: elle et Cisco avaient rompu et continué leur vie. Elle a travaillé en tant que briseur sur une Terre différente, donc ils n’avaient pas besoin de la tuer pour expliquer pourquoi elle n’était plus dans la série. La tuer dans “Kiss Kiss Breach Breach” était juste une mauvaise excuse pour donner à Cisco un rôle principal dans cet épisode.

Les changements de Crisis on Infinite Earths étaient une chance de défaire tout cela. Bien qu’une version d’elle sur Earth-Prime n’ait peut-être pas le même personnage que Earth-19 d’origine, cela lui aurait au moins donné l’occasion de revenir dans le futur. Au lieu de cela, sa mort avant la crise ressemble maintenant à du ménage pour les fans de The Flash: si elle n’était pas morte dans cet épisode, tout le monde aurait posé la question de ce qui lui est arrivé (semblable à la question persistante sur Jesse Wells) dans le nouveau multivers.

Cela donne une raison mais pas une fin satisfaisante à l’histoire de Gypsy sur The Flash. Pour un personnage qui a été un succès surprise auprès des fans, Gypsy a eu une fin décevante à son histoire. Bien que les changements post-crise aient pu donner à son arc la meilleure fin qu’elle méritait, les scénaristes ont laissé passer l’occasion de la ramener ou au moins de lui donner une meilleure mort dans Le flash saison 6, épisode 15.

