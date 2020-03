Le Flash: les trois superpuissances de Wally West expliquées

Wally West ne revient pas seulement Le flash dans la saison 6, épisode 14, “Death of the Speed ​​Force”, il revient avec de nouveaux super-pouvoirs et taquine les futurs speedsters du Flash. Wally, alias Kid-Flash, a principalement disparu de Arrowverse depuis la saison 4 de Flash, après avoir passé du temps avec l’équipe de Legends of Tomorrow. Et enfin de retour sur Earth-Prime après l’effondrement du multivers après Crisis on Infinite Earths.

Beaucoup de choses ont changé dans l’Arrowverse depuis que l’Anti-Monitor a été vaincu et que le multivers a été restauré – au moins dans une certaine mesure. Certains personnages sont revenus et certains sont différents de ce qu’ils étaient auparavant. La dernière partie comprend Wally West, qui est revenu avec de nouveaux super-pouvoirs qui ont même rendu Barry Allen jaloux.

Alors que la majeure partie de la saison 6 de Flash, l’épisode 14 a été consacrée à expliquer ce qui est arrivé à la Speed ​​Force ainsi qu’au retour d’Eobard Thawne sous la forme de Nash Wells, les nouveaux pouvoirs de Wally étaient également un véritable point d’intérêt. Cependant, il est difficile de savoir si cela est dû à Crisis on Infinite Earths ou à son temps libre pour méditer et se retrouver. Bien qu’aucun des super-pouvoirs de Wally ne soit nouveau pour les speedsters dans leur ensemble, ils sont tous nouveaux pour Wally. Certains d’entre eux incluent même de nouvelles rides à des pouvoirs que nous n’avons pas vus depuis longtemps.

La foudre a fait partie intégrante des speedsters pendant toute la durée de The Flash. Barry a obtenu ses pouvoirs d’un coup de foudre, les speedsters crépitent avec la foudre lorsqu’ils courent, et la saison 2 a même introduit le lancer de foudre comme une attaque que les speedsters peuvent utiliser. C’est l’attaque facile pour Barry, souvent utilisée quand il ne peut pas simplement dépasser un adversaire et a besoin d’une approche plus offensive pour faire face au méchant de la semaine.

Ce que Wally montre est assez différent de ce que les téléspectateurs ont vu auparavant. Plutôt que de simplement lancer un éclair, il est capable de contrôler la foudre dans les moindres détails. Assis dans les laboratoires STAR dans une pose de méditation, il façonne l’éclair en forme de lotus. Même Barry est impressionné et incapable de le faire, disant à Wally qu’il doit lui apprendre son tour. Bien que Wally ne l’enseigne pas à Barry avant la fin de l’épisode, il semble que ce soit le pouvoir parfait pour revenir dans le futur. On ne sait pas vraiment ce que l’utilité de façonner la foudre en formes spécifiques aurait, mais avoir un contrôle aussi fin sur la foudre pourrait être utile pour Barry à l’avenir.

Les vestiges du temps ont été officiellement présentés à Arrowverse dans The Flash season 2. Eobard Thawne les a utilisés comme moyen d’empêcher leur effacement après qu’Eddie Thawne se soit tiré dessus. Ceci est principalement associé aux méchants de The Flash, utilisés par Zoom dans la saison 2 et délibérément pour créer une armée de Flashs inversés quand Eobard Thawne faisait partie de la Légion du Destin dans Legends of Tomorrow.

Bien que personne ne les appelle des vestiges du temps, c’est ce que fait Wally au début de “Death of the Speed ​​Force”. Wally parvient à sauver les gens d’un accident d’hélicoptère, mais crée ensuite plusieurs copies de lui-même. Ils ont séparé l’hélicoptère pièce par pièce, l’empêchant de s’écraser directement dans un bâtiment, déposant les pièces dans un champ à côté des personnes qu’il a sauvées de l’accident.

Ce n’est pas la première fois que les héros utilisent des restes de temps. Barry en a créé un pour vaincre Zoom dans la saison 2, décédée au cours du processus. Dans une autre chronologie, Barry a créé une armée de vestiges du temps pour combattre Savitar des années après la mort d’Iris aux mains de Savitar. Un de ces restes de temps a survécu au combat, mais a été évité par le reste de l’équipe Flash, devenant Savitar lui-même. Contrairement à ces autres cas, ces restes de temps semblent avoir été réabsorbés dans Wally sans décès inutile.

Tous les speedsters tirent leurs pouvoirs de la Speed ​​Force, mais elle agit bien plus qu’une simple source d’énergie. La Speed ​​Force est plus proche d’un type d’énergie spirituelle avec laquelle Barry Allen, en particulier, a un lien profond. Son existence transcende le multivers, car Barry a pu y accéder avec l’aide du Spectre pendant Crisis on Infinite Earths et même rencontrer le flash DCEU dans le processus. Dans cet épisode, Wally semble avoir acquis une connexion encore plus profonde avec la Speed ​​Force que Barry a eu dans le passé. Probablement en raison de son lien plus fort avec la spiritualité en général, Wally est capable de faire des allers-retours entre Earth-Prime et Speed ​​Force avec facilité. Il parvient à attirer Barry dans la Speed ​​Force sans que Barry se rende compte que c’est arrivé. Barry n’a pu communiquer avec la Speed ​​Force que pour lui, tandis que Wally est capable de quitter son corps et de se projeter dans la Speed ​​Force à volonté.

Cette connexion plus forte met en mouvement l’épisode entier. Wally se rend compte que quelque chose ne va pas avec la Speed ​​Force, tandis que Barry ne remarque que ses pouvoirs hoquet à quelques reprises. Barry découvre qu’il a causé la mort de la Speed ​​Force en utilisant les pouvoirs du Spectre, car la Speed ​​Force ne pouvait pas gérer un autre type d’énergie comme ça. Cela entraîne une rupture entre Wally et Barry jusqu’à ce que Wally se rende compte que Barry a fait le seul choix qu’il pouvait avoir: le multivers entier était en jeu, alors il devait faire quelque chose. Avec la décision de Barry à la fin de l’épisode dont ils ont besoin pour créer une nouvelle Speed ​​Force, il est possible qu’il puisse développer une connexion aussi profonde avec elle que Wally l’a fait avec la Speed ​​Force originale. En jouant un rôle dans sa création, Barry est susceptible d’avoir une connexion beaucoup plus profonde et plus forte avec la nouvelle Speed ​​Force. Étant donné que Thawne est la seule autre personne que nous connaissons à avoir créé quelque chose comme la Speed ​​Force, il a la possibilité de se retourner de façon spectaculaire.

