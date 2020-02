Le Flash ramène un méchant de la saison 1 (grâce aux changements de crise)

AVERTISSEMENT: Spoilers pour The Flash saison 6, épisode 13 “Grodd Friended Me”

Le flash vient d’avoir un autre effet majeur de Crisis on Infinite Earths révélé comme l’un des premiers méchants de Barry Allen réapparu dans le dernier épisode. La saison 1 a présenté Hartley Rathaway (Andy Mientus), mieux connu des fans de Flash et DC sous le nom de Pied Piper. Dans l’incarnation Arrowverse, il a travaillé pour Harrison Wells (Tom Cavanagh) de Earth-1, mais n’a pas bien répondu à Cisco Ramon (Carlos Valdes) rejoignant STAR Labs. Finalement, il est devenu son homologue de la bande dessinée comme l’un des méchants que le Scarlet Speedster a combattu dans la saison 1. Malgré leur dynamique dans la première saison, cette version de Hartley allait bientôt être effacée.

Dans la saison 2 de Flash, Barry a remonté le temps dans l’épisode “Flash Back” en essayant d’apprendre à accélérer. Barry voyage jusqu’au jour où il a combattu pour la première fois le joueur de flûte. Sachant comment Hartley s’est échappé lors de leur interaction dans la saison 1, Barry met ses amis en garde par le passé contre l’explosion de ses aides auditives. Alors que Barry était pourchassé par un Time Wraith, il dit à l’équipe du passé d’utiliser leur un an pour construire une arme pour l’arrêter. Une fois de retour dans le présent, le plus grand changement par rapport au voyage dans le temps de Barry est révélé lorsque Hartley est celui qui a arrêté le Time Wraith. Dans cette chronologie, Hartley était désormais un allié de Team Flash plutôt que du Pied Piper.

Cependant, Crisis on Infinite Earths a changé tout cela car “Grodd Friended Me” avait une apparence surprise du personnage de Mientus DC. Mais cette fois, Pied Piper était redevenu un méchant car il a été vu voler des diamants. Alors que Barry lui demande pourquoi il fait ça, Hartley dit avec colère: «Tu vas vraiment me demander ça après ce que toi et tes amis m’avez fait? ce qui laisse l’homme le plus rapide vivant encore plus confus. Comme il ne sait pas ce qui s’est passé entre eux dans la chronologie post-crise, Barry est également au courant d’un autre changement de Hartley. Malgré avoir pris ses gantelets, Hartley s’envole soudainement car il a maintenant des pouvoirs basés sur le son.

C’est le dernier que l’on voit de Hartley alors que “Grodd Friended Me” continue de se concentrer sur l’histoire A avec le retour de Gorilla Grodd depuis sa dernière apparition dans la saison 5. On ne sait toujours pas ce que Barry et l’équipe lui ont fait qui a causé Hartley à cultiver une telle haine envers eux. Seul le temps nous dira si quelque chose s’est passé entre eux après le voyage dans le temps de Barry dans la saison 2 qui a amené Hartley à tourner une nouvelle page. Bien qu’il ait été établi en tant qu’humain régulier, The Flash a utilisé Crisis on Infinite Earths pour transformer l’un de ses voyous emblématiques en un métahumain, correspondant à son homologue comique. À travers cet épisode, il ouvre l’idée que d’autres méchants précédents soient réécrits là où ils peuvent ou non avoir des pouvoirs.

Quelqu’un comme Golden Glider (Peyton List) pourrait théoriquement revenir dans les prochains épisodes ou saisons et avoir ses pouvoirs métahumains dans les bandes dessinées. La deuxième moitié de la saison 6 de Flash a, étonnamment, penché pour ramener d’anciens méchants tels que Amunet Black (Katee Sackhoff), Goldface (Damion Poitier) et maintenant Pied Piper. Alors que la série se poursuit avec la saga Black Hole et le mystère de Mirror World, The Flash permet également aux anciens personnages de revenir, ce qui pourrait être un grand indicateur de ce à quoi ressemblera la saison 7. Reste à savoir si Pied Piper sera de retour cette saison, mais étant donné son escapade cette semaine, il est probable qu’il revienne au moins une fois de plus avant Le flash termine sa sixième saison.

