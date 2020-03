Le flux de suivi pour suivre vos artistes préférés arrive sur Spotify

Spotify c’est actuellement app pour l’utilisation de la musique le plus utilisé au monde, en fait grâce à la qualité de la musique combinée avec coûts non exagérési, a gagné une place d’honneur dans les smartphones de tous les utilisateurs.

Après une période relativement inerte de mises à jour mineures, Spotify semble déterminé à améliorez votre système de suggestions, peut-être ému par la vague de Musique YouTube qui acquiert lentement plus d’utilisateurs.

En fait, une nouvelle section Follow Feed vient d’apparaître, qui remplace les autres espaces dédiés aux suggestions sur la musique à écouter.

Un nouveau flux

Cette nouvelle section de Spotify se compose essentiellement d’un nouveau flux, qui intègre en interne tout ce qui est nouveau sur les artistes suivis.

Normalement, il y a déjà quelques sections avec de la musique recommandée à l’intérieur, mais Suivez le fil il servira à recueillir tout ce qui est nouveau sur leurs artistes préférés, y compris des albums complets.

Cette catégorie vous permettra ensuite de trouver rapidement tout nouveau publications.

La fonction n’est pas encore active, vous devrez probablement attendre plus quelques tests, puis le déploiement ce qui se produira sur quelques appareils aléatoires qui se retrouvent soudain avec cette nouvelle fonction.

Il ne reste plus qu’à attendre et à comprendre s’il s’agira d’un véritable flux qui pourra également être consulté dans les notifications passées, ou simplement d’une catégorie qui sera mise à jour de temps en temps et peut-être personnalisable.

Il faut donc être patient et attendre la sortie mondiale pour en savoir plus.