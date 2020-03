Le flyer Esselunga lâche la bombe sur Xiaomi Mi Band 4 et iPhone 8

la Dépliant Esselunga en activation à partir de demain, 5 mars 2020, semble être l’un des meilleurs sur le marché, précisément parce qu’il est capable de réduire certains des produits les plus recherchés par la population à des prix presque jamais vus auparavant. La nature de la campagne est celle de prix inférieur au coût, cela signifie que les stocks disponibles dans le magasin sont en fait limité.

Bien que le Dépliant Esselunga est officiellement actif jusqu’à 14 mars 2020, il est bon de rappeler que tous les achats doivent être finalisés dans les plus brefs délais, précisément parce que la disponibilité semble être nettement limitée (et ne sera pas fournie lors de la construction).

Flyer Esselunga: les offres ne laissent aucune place à la concurrence

L’offre la plus intéressante de toutes Dépliant Esselunga est certainement celui qui concerne Xiaomi Mi Band 4, un très petit smartband capable d’exciter des millions de consommateurs sur tout le territoire avec des performances de pointe et un prix très bas, seulement 19,90 €.

Voulant plutôt rester dans le monde des smartphones, vous ne pouvez certainement pas manquer l’achat duApple iPhone 8, un haut de gamme baissé du fait du passage du temps et de sa très petite taille (écran de seulement 4,7 “), mais toujours en mesure d’avoir son mot à dire sur le marché de l’électronique générale grâce à un prix final de 439 euros (pour la version sans marque).

la Dépliant Esselunga intègre un peu plus à l’intérieur, on retrouve un téléviseur LED de marque LG, un balai rechargeable et un autre petit électroménager. Plus de détails sont disponibles ci-dessous.