Le flyer Euronics surmonte Esselunga: les remises sont belles

la Flyer Euronics tente de récupérer le terrain perdu contre les concurrents directs du secteur de la revente électronique, en arrivant en fait à offrir au consommateur final une opportunité presque unique en son genre, l’achat d’appareils de moyenne à haute gamme à prix très bon marché.

Tous ceux qui seront attirés par les propositions que vous pouvez trouver dans l’article doivent cependant savoir que l’accès n’est possible que dans les points de vente Euronics Tufano, au plus tard 3 mai 2020. Les modalités d’achat ont changé par rapport au passé, il ne sera pas possible de se rendre personnellement au magasin, mais il faudra contacter le susdit par téléphone (c’est également possible sur le site internet du membre ou via WhatsApp), en indiquant le produit souhaité, puis en optant pour l’un des modes de paiement suivants: virement bancaire (à l’avance), carte de crédit / débit ou espèces (à la livraison à domicile). Le tout sans même avoir à déménager.

Flyer Euronics: ce sont des offres vraiment incroyables

Les smartphones ne sont abordés que dans la campagne promotionnelle, tout compte fait, l’utilisateur se trouve avoir la possibilité d’acheter pratiquement uniquement le Samsung Galaxy A30S dépenses 189 euros, un appareil intéressant, mais appartenant toujours à la gamme moyenne-basse du marché de la téléphonie mobile.

La relation avec les appareils portables, ou mieux définie, est différente SmartWatch, dans ce cas, tout le monde peut penser à acheter un très bon Huawei Band 3 Pro au prix de 49 euros, passant également par le nouveau Huawei Watch GT 2 à vendre à 179 euros et similaire. Pour goûter un peu au Flyer Euronics, il vous suffit d’ouvrir les pages répertoriées ci-dessous.