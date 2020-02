Le focus du gameplay PvP massif du Nouveau Monde continue de briller dans l’aperçu pratique

MMORPG à venir Nouveau monde continue de se concentrer sur le combat PvP, peut-être au détriment de son côté PvE. Le jeu massivement multijoueur est développé par Amazon Game Studios, qui travaille également sur un nouveau MMORPG Lord of the Rings en partenariat avec le développeur de Warframe.

Bien qu’il semble que le PvP soit toujours l’épine dorsale du Nouveau Monde, le combat joueur contre joueur dans le jeu était initialement très différent de son incarnation actuelle. Dans un journal de développeur publié en janvier, Amazon Game Studios a déclaré que son système PvP d’origine, qui permettait aux joueurs de s’attaquer à tout moment, conduisait à de nombreux troubles et autres comportements toxiques. Pour lutter contre cela, Amazon Game Studios a fait du PvP un mécanisme d’activation et a atténué les conséquences de la mort pour les autres joueurs. La décision de réduire le PvP a suscité beaucoup de chaleur de la part de fans en colère qui attendaient avec impatience un environnement plus féroce.

Malgré les changements, le PvP est toujours le point focal du Nouveau Monde, selon IGN. Après une session pratique, le site a rapporté que le système de guerre PvP du Nouveau Monde semble que tout le jeu a été construit autour de lui. Dans le Nouveau Monde, les sociétés dirigées par les joueurs contrôleront les territoires sur la carte du monde, ce qui leur donne la possibilité de construire des réserves et même de percevoir des taxes auprès des joueurs du territoire. Les joueurs d’une autre compagnie peuvent lancer des attaques sur leurs bases pour essayer de prendre le contrôle d’eux-mêmes. Les guerres ne peuvent se produire qu’à certains moments, les entreprises ayant préalablement recruté un nombre limité de joueurs, ce qui échange la spontanéité contre des combats plus organisés et plus équitables.

L’aperçu d’IGN a également fait l’éloge du système de combat du Nouveau Monde. Amazon Game Studios dit que Dark Souls a été une inspiration pour le combat du Nouveau Monde. Cela a conduit à des combats plus nuancés que dans les MMO traditionnels, où les joueurs doivent être plus conscients du positionnement et du calendrier plutôt que des attaques de spam à partir d’une barre active. Tout comme Dark Souls, New World semble garder sa narration subtile, cachant la tradition dans des objets découverts dans le monde. C’est l’approche opposée exacte du MMORPG incroyablement populaire Final Fantasy XIV, qui met son histoire en premier.

Amazon Game Studios semble viser une expérience MMO entièrement unique dans Nouveau monde plutôt que d’essayer de copier ce que les autres jeux ont bien fait. Il y a encore beaucoup de choses qui n’ont pas été révélées sur le jeu, mais si rien d’autre, il devrait offrir quelque chose pour les joueurs qui préfèrent participer à une bataille fantastique à grande échelle plutôt que de plonger dans des donjons à la recherche d’un trésor.

