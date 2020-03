Le fondateur d’Epic Games «soutient de tout cœur» Nvidia GeForce Now

Le PDG et fondateur d’Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré qu’Epic soutenait le service de streaming cloud GeForce Now de Nvidia, le qualifiant de “le plus convivial pour les développeurs et les éditeurs des principaux services de streaming”.

Ce support intervient à un moment difficile pour le service de Nvidia; depuis qu’il a quitté sa période bêta il y a seulement quelques semaines, GeForce Now a vu des dizaines de jeux de grands éditeurs comme Activision Blizzard, Bethesda et, plus récemment, 2K, retirés de son catalogue.

Dans un récent fil de tweets, Tim Sweeney a toutefois confirmé qu’Epic Games ne suivrait pas la tendance. Non seulement Fortnite restera sur le service de Nvidia, Epic offrira une assistance pour les titres Epic Games Store (y compris les exclusivités) si les développeurs le souhaitent, avec des plans pour améliorer encore plus l’intégration au fil du temps.

Epic soutient sans réserve le service GeForce NOW de NVIDIA avec Fortnite et avec les titres Epic Games Store qui choisissent de participer (y compris les exclusivités), et nous améliorerons l’intégration au fil du temps. 7 mars 2020

Prise en charge de Sweeney

Selon Sweeney, GeForce Now est “le plus convivial pour les développeurs et les éditeurs des principaux services de streaming, sans taxe sur les revenus des jeux”, et il estime que “les sociétés de jeux qui souhaitent faire évoluer l’industrie du jeu vers un état plus sain pour tout le monde devrait soutenir ce type de service! »

Sweeney ajoute dans ses tweets qu’il pense que les services de streaming cloud comme Nvidia joueront un rôle important pour mettre fin à ce qu’il appelle “les monopoles de paiement iOS et Google Play et leurs 30 pour cent de taxes”, ajoutant que “Apple a décrété que ces les services ne sont pas autorisés à exister sur iOS, et ne sont donc pas autorisés à concurrencer, ce qui est mégalomaniaque et ne résistera pas. »

“J’attends plus tard cette année”, conclut-il, “lorsque Google fait pression contre Apple pour avoir bloqué Stadia sur iOS, tandis que Google bloque GeForce NOW, xCloud et Fortnite de Google Play, et toute cette structure pourrie commence à s’effondrer sur elle-même. “

Après tant de départs d’éditeurs de premier plan, un tel support est susceptible d’être au moins un petit soulagement pour Nvidia. Reste à savoir si cela suffira. Comme nous l’avons souligné lors de notre examen, «Nvidia GeForce Now est le meilleur service de streaming de jeux en ce moment, mais uniquement parce que sa concurrence est si faible», donc un succès durable n’est pas garanti et ses prochaines étapes restent cruciales.