Le fonds de secours aux petites entreprises de 350 milliards de dollars du gouvernement fédéral est à court d’argent en moins de 2 semaines – .

Les 349 milliards de dollars destinés à aider les petites entreprises à rester à flot pendant la crise des coronavirus ont manqué d’argent jeudi, moins de deux semaines après l’ouverture des candidatures au programme.

Le programme de protection des chèques de paie fait partie du programme de relance de 2 000 milliards de dollars adopté le mois dernier. Il offre des prêts remboursables aux entreprises qui répondent à la taille et à d’autres exigences. Les prêts sont convertis en subventions si les entreprises conservent la majorité de leur personnel et utilisent les fonds pour les dépenses essentielles, comme le loyer et les services publics.

Les banques administrant le programme ont commencé à accepter les demandes la semaine dernière, mais de nombreuses entreprises ont signalé des retards, des obstacles bureaucratiques et d’autres problèmes qui ont rendu leur application difficile. L’administration fédérale des petites entreprises a commencé à aviser les entreprises prospères que leurs demandes avaient été acceptées cette semaine et que certains prêts avaient été financés. Jeudi, la Small Business Administration a annoncé sur son site Web que le programme était désormais fermé.

“La SBA n’est actuellement pas en mesure d’accepter de nouvelles demandes pour le programme de protection des chèques de paie sur la base des crédits disponibles”, indique le site Web. «De même, nous ne sommes pas en mesure d’inscrire de nouveaux prêteurs PPP pour le moment.»

Les législateurs du Congrès s’efforcent de débloquer des fonds supplémentaires pour le programme, mais les démocrates et les républicains ont eu du mal à trouver un compromis. Les démocrates font pression pour le prochain tour de financement pour aider les entreprises sous-bancarisées et d’autres qui ont du mal à accéder au programme. Les républicains ont tenté de faire passer des fonds supplémentaires la semaine dernière.

Le Paycheck Protection Program a approuvé 1,4 million de prêts mercredi soir, selon le New York Times. Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, devrait poursuivre les négociations avec les législateurs sur l’ajout de 250 milliards de dollars supplémentaires au fonds cette semaine.