Le football de l’Alabama choisit l’Apple Watch pour améliorer sa condition physique pendant la pandémie

Pendant la pandémie de coronavirus, les équipes de football universitaire sont confrontées au scénario intéressant d’essayer de remettre leurs joueurs en pleine forme physique pour l’automne… à distance. Un nouveau rapport de The Athletic (paywall) détaille la manière dont l’Alabama a délivré l’Apple Watch à tous ses joueurs avant la fermeture du collège pour continuer à entraîner leurs joueurs et vérifier leurs données de sommeil et de fréquence cardiaque, tout en marchant. ligne délicate de ne pas enfreindre les règles SEC.

En février, l’équipe de football de l’Alabama a perdu son entraîneur de force et de conditionnement de longue date, Scott Cochran. Hier, en parlant de la façon dont ses remplaçants se portaient, l’entraîneur-chef Nick Saban a partagé un commentaire qui a déclenché un peu d’agitation:

En expliquant comment les nouveaux entraîneurs de force et de conditionnement de l’Alabama, David Ballou et Matt Rhea, étaient la réponse à la sortie très médiatisée de Scott Cochran en Géorgie, Saban a noté qu’ils avaient équipé les joueurs de Crimson Tide d’Apple Watch pour l’entraînement des joueurs loin de Campus.

“Ils ont joué un rôle très important dans la mise en place de tout ce programme de ce que nous faisons avec les joueurs en termes de montres Apple pour leurs séances d’entraînement, d’applications sur leurs téléphones pour les programmes de musculation”, a déclaré Saban. «Nous avons eu un problème avec certains joueurs n’ayant pas d’endroit où s’entraîner parce que les écoles secondaires sont fermées. Nous les avons mis sur des programmes d’entraînement de groupe. Ils ont fait un très, très bon travail pour gérer cela jusqu’à présent, et les joueurs ont fait un très bon travail pour y répondre. “

Bien que cela semble être une excellente solution, beaucoup sont confus quant à la façon dont l’Alabama est capable de le faire…

Il n’a pas fallu longtemps aux entraîneurs et aux départements d’athlétisme du pays pour commencer à se demander comment l’Alabama était autorisé à fournir des montres Apple à leur équipe compte tenu des restrictions actuelles pendant cette période sans précédent dans l’athlétisme universitaire. Comme l’a déclaré à The Athletic un directeur des opérations de football de Power 5, à la condition de garder l’anonymat pour des raisons de compétition: «Je ne sais pas du tout comment ils font ça.»

L’Athletic a appris de sources anonymes que le personnel du football de l’Alabama n’utilisait pas l’Apple Watch pour “fournir des instructions d’entraînement”.

Au lieu de cela, les montres sont utilisées pour surveiller la santé de leurs joueurs, mesurant les habitudes de sommeil et les pics cardiaques de chaque joueur, pas différent d’un Fitbit. Les joueurs de Crimson Tide qui n’avaient pas encore d’Apple Watch en ont reçu une avant de quitter le campus.

Après avoir été configuré avec des applications, seules les données sur le sommeil et l’activité sont examinées par le directeur sportif associé de l’école:

Les mêmes données produites par ces montres sont examinées par Jeff Allen, directeur sportif adjoint de la médecine sportive de l’Alabama, spécialisé dans le football, ont déclaré ces mêmes personnes. Ces données, dont la portée est limitée aux habitudes de sommeil et au niveau d’activité, sont utilisées pour surveiller la santé et le bien-être des étudiants-athlètes et ne sont pas utilisées par les entraîneurs de force et de conditionnement dans le but de superviser les séances d’entraînement.

Bien que les membres du personnel de l’Alabama soient autorisés à concevoir et à fournir des séances d’entraînement à leurs joueurs, ils ne peuvent pas superviser les séances d’entraînement ni les rendre obligatoires.

Mais les inquiétudes surgissent sur la base des règles de la SEC qui interdisent «la participation virtuelle aux activités physiques des étudiants-athlètes» pendant la morte-saison.

Pour sa part, l’Alabama affirme que son utilisation est conforme aux règles…

L’Alabama dit qu’elle n’utilise pas les montres à cette fin, qu’il n’y a pas de communication, de coaching ou de surveillance en temps réel avec les appareils et que l’utilisation par leurs joueurs de leurs montres connectées est entièrement volontaire.

Dans tous les cas, les écoles qui innovent avec la technologie pendant la pandémie pourraient se retrouver avec un avantage lors du déroulement de la saison de football.

Apple Watch a fait la une des journaux dans le sport, comme lorsque les Boston Red Sox ont utilisé le portable pour voler des signes en 2017.

