Le fournisseur de caméras iPhone dit que 24 heures sur 24 ne suffisent pas pour suivre

Sony fabrique les caméras qui entrent dans les iPhones d'Apple et malgré le fonctionnement de ses lignes de production toute la journée, il dit qu'il ne peut toujours pas les fabriquer assez rapidement.

Sony a déclaré à Bloomberg) via .) que ses usines fonctionneront pendant les vacances pour tenter de rattraper le temps perdu. La société produit des caméras pour plusieurs sociétés, dont Apple.

Terushi Shimizu, le chef de l'unité des semi-conducteurs de Sony (a déclaré que) le géant de l'électronique a plus que doublé ses dépenses en capital pour l'entreprise à 280 milliards de yens (2,6 milliards de dollars) cet exercice et construit également une nouvelle usine à Nagasaki qui sera mise en ligne. en avril 2021.

"A en juger par la façon dont les choses se passent, même après tout cet investissement dans l'expansion des capacités, cela pourrait ne pas être suffisant", a déclaré Shimizu dans une interview au siège de Tokyo. «Nous devons présenter des excuses aux clients parce que nous ne pouvons tout simplement pas en faire assez.»

C'est la deuxième année consécutive que Sony a dû maintenir ses chaînes de production pendant les vacances pour rattraper la demande. Et avec autant de téléphones utilisant maintenant plus d'un appareil photo, la demande augmente constamment malgré le ralentissement du marché des smartphones dans son ensemble.

C'est pourquoi, même en tant que plateaux de croissance du marché des smartphones, les ventes de capteurs d'image de Sony continuent de monter en flèche.

"L'appareil photo est devenu le plus grand différenciateur pour les marques de smartphones et tout le monde veut que leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux soient belles", a déclaré Masahiro Wakasugi, analyste chez Bloomberg Intelligence. "Sony surfe très bien sur cette vague de demande."

Les semi-conducteurs sont désormais l'activité la plus rentable de Sony après la PlayStation.

Nous avons beaucoup entendu parler d'Apple utilisant la technologie du temps de vol (ToF) dans les futurs iPhones, 2020 étant probablement l'année où cela se produira. Et Sony sera là pour vous aider.

Sony recherche maintenant une nouvelle génération de capteurs capables de voir le monde en trois dimensions. L'entreprise utilise une méthode appelée temps de vol qui envoie des impulsions laser invisibles et mesure le temps nécessaire pour rebondir afin de créer des modèles de profondeur détaillés. Cela aide les caméras mobiles à créer de meilleures photos de portrait en sélectionnant plus précisément l'arrière-plan à estomper, et il peut également être appliqué dans les jeux mobiles, où les personnages virtuels peuvent être affichés en interaction réaliste avec des environnements du monde réel. S'ils sont utilisés à l'avant du téléphone, les capteurs TOF permettent des gestes de la main et la capture des mouvements du visage pour les avatars animés.