Le gagnant ne vous surprendra pas – .

Le Galaxy S20 est maintenant disponible en précommande, ce qui signifie que vous avez encore quelques jours à attendre avant de pouvoir mettre la main sur un. Mais les critiques testent les nouveaux téléphones depuis un certain temps, en mettant l’accent sur le modèle Ultra, qui comprend le meilleur système d’appareil photo Samsung à ce jour, ainsi que la plus grande batterie.

Sans surprise, les premiers tests de vitesse sont également là, et nous savons que vous souhaitez voir une comparaison. Les nouveaux produits phares Android sont toujours empilés contre les derniers iPhones, et il en va de même pour le S20 Ultra. Le Galaxy S20 est la réponse de Samsung à l’iPhone 11, donc l’Ultra est opposé à l’iPhone 11 Pro Max dans le test de vitesse réel suivant. Le résultat ne surprendra personne qui connaît ces combinés.

Des indices de fuite ont révélé que le processeur Snapdragon 865 qui alimente la série Galaxy S20 ne pourrait pas correspondre à la puce A13 à l’intérieur de l’iPhone 11, bien que le processeur de Qualcomm comble lentement l’écart. Le premier «tour» dans Tout le test d’Apple Pro ci-dessous le prouve. L’iPhone 11 Pro Max charge les applications plus rapidement que le Galaxy S20, bien que le Snapdragon 865 soit plus rapide que le 855 qui alimentait le Galaxy Note 10.

Un test similaire l’année dernière a montré que la nouvelle note ne peut pas surpasser l’iPhone 11 en termes de vitesse, mais elle a un énorme avantage sur l’iPhone, et c’est la mémoire. Le Galaxy Note 10 a pu recharger le même ensemble d’applications plus rapidement que l’iPhone 11 lors de ce test, et cela grâce à sa mémoire supplémentaire. C’est le deuxième «tour» de cette comparaison de vitesse réelle, et son objectif est de mesurer la capacité multitâche du téléphone.

Le S20 Ultra dispose de 12 Go de RAM fonctionnant à des vitesses plus rapides que les 4 Go de RAM de l’iPhone 11. Naturellement, le S20 peut recharger des applications plus rapidement que l’iPhone, et c’est pourquoi il est clairement le gagnant de ce tour. Sans oublier que l’écran du S20 Ultra a été réglé à 120 Hz pendant le test, par rapport à l’écran de 60 Hz de l’iPhone.

Aussi optimisé que soit la gestion de la RAM de l’iPhone, l’iPhone perd ce deuxième tour de tests de vitesse depuis quelques années, car les fabricants de téléphones Android ont régulièrement augmenté la RAM de leurs téléphones. Le Pixel 4 est une exception, mais ce n’est pas non plus exactement un best-seller sur le marché Android. Donc, même si l’iPhone est plus rapide à charger des applications, un téléphone Snapdragon 865 avec beaucoup de RAM offrira une excellente expérience Android globale.

Le S20 Ultra a les mêmes spécifications de base que les autres modèles S20, tout comme les trois modèles d’iPhone 11 sont alimentés par la même puce phare de la série A. Cela signifie que l’iPhone 11 le moins cher est plus rapide que le S20 Ultra le plus cher en ce qui concerne la puissance du processeur (ouverture des applications), mais les différences sont négligeables. Pendant ce temps, tous les téléphones S20 disposent de plus de mémoire que tous les modèles d’iPhone 11, ce qui signifie qu’ils auront toujours plus d’applications prêtes à passer de la mémoire, ce qui pourrait réduire les temps d’attente. Bien sûr, étant donné que l’iPhone 11 est si rapide, vous n’avez presque pas besoin d’attendre que les applications s’ouvrent de toute façon. Mais, avec plus de RAM, vous n’aurez pas à vous soucier de perdre du contenu de certaines applications lorsque vous basculez entre elles.

Apple, cependant, devrait augmenter la RAM de ses appareils avec l’iPhone 12. Comme nous l’avons déjà expliqué, le S20 Ultra dispose d’un nouveau type de mémoire qui est encore plus rapide que la RAM de l’iPhone 11. De plus, la nouvelle RAM ne descend pas en dessous de 6 Go, ce qui est probablement la quantité minimale de mémoire pour la prochaine série d’iPhone.

Source de l’image: Framesira / Shutterstock

