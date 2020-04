Le Galaxy A est renouvelé avec une caméra frontale pop-up

Bien qu’il soit l’un des plus grands fabricants au monde et la société leader dans le développement de capteurs photographiques, Samsung n’a jamais été particulièrement pionnier en ce qui concerne l’implantation ou le suivi des tendances de conception dans ses caméras frontales; quelque chose que nous pouvions déjà voir après une longue période jusqu’à la réduction de l’encoche, ou l’arrivée du modèle actuel de caméras frontales perforées.

Raison pour laquelle cela ne cesse de nous surprendre qu’après avoir été testé et jeté dans un grand nombre de terminaux, Samsung opte désormais pour le prochain Galaxy A, l’un de ses modèles préférés pour le milieu de gamme, pour adopter un design FullView via incorporant une caméra cachée pop-up.

Et c’est que bien que la fonctionnalité d’écran résultante soit très bonne, ce type de mécanismes s’est avéré assez peu pratique, offrant une durée de vie limitée à un nombre limité d’utilisations (et plus compte tenu des grandes tendances dans l’utilisation des selfies), en plus du fait que son inclusion rend impossible tout type de classification de résistance à l’eau.

Le reste du design du Galaxy A semble rester plus uniforme avec ce qui a été vu jusqu’à présent, avec un écran de 6,5 pouces et des lunettes réduites, et des bords réduits et arrondis pour l’arrière, facilitant une prise en main plus naturelle pour le la main.







Ainsi, ces rumeurs auraient également confirmé la présence d’une triple configuration pour les caméras principales, mais sans aucune donnée sur la taille et les fonctions des capteurs. Enfin, il souligne que bien que la nouvelle norme de port USB-C pour la charge et la connectivité soit maintenue, la société a choisi d’éliminer l’entrée jack 3,5 mm pour connecter les écouteurs, ce que nous avons déjà vu n’est généralement pas au gré d’une grande majorité d’utilisateurs.

Pour le moment, il n’y a aucune information officielle de Samsung, bien que l’on s’attende à ce que le nouveau Galaxy A soit présenté dans les prochains mois, en 2020, et une fois que les situations de blocus commercial et personnel dans le monde commenceront à se calmer. .

De même, bien que pour le moment il n’ait pas été confirmé à quel modèle ce nouveau terminal correspondra, en raison de ses principales caractéristiques et de la présentation récente des modèles A51 et A71, tout indique que on retrouve le prochain Galaxy A31.