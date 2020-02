Le Galaxy A50 était le téléphone Android le plus populaire de 2019

Samsung est le plus grand fabricant de smartphones sur la planète, mais les règnes serrés d’Apple sur le marché américain donnent à l’entreprise une course pour son argent. Maintenant, un rapport sur les chiffres de l’année dernière révèle qu’Apple a absolument dominé le marché américain tandis que Samsung possédait les téléphones Android les plus performants de 2019.

Counterpoint Research a publié aujourd’hui des chiffres sur le marché des smartphones pour 2019 et les chiffres sont en fait un peu surprenants. Tout au long de l’année sur la scène mondiale, les modèles d’iPhone d’Apple ont occupé six des dix premières places de l’année avec l’iPhone XR, 11, 8, 11 Pro Max, 7 et XS Max dans cet ordre.

Du côté Android, le smartphone le plus réussi de 2019 était le Galaxy A50 de Samsung, suivi de près par le Galaxy A10. Ensuite, l’OPPO A5 et le Galaxy A20 ont complété le top 10 des smartphones de l’année. Maintenant, il est important de noter ici que ces 10 meilleurs modèles ne représentaient que 15% des ventes totales de smartphones. Bien qu’ils aient tous des concentrations élevées, le grand nombre de modèles de Samsung, Huawei et d’autres marques leur laisse une part de marché globale plus élevée.

Samsung a connu un succès particulièrement élevé en Amérique latine, en Europe et en Afrique.

C’est Apple, cependant, qui est la partie la plus impressionnante de ce rapport. L’iPhone XR le plus abordable de la société était le smartphone le plus vendu au monde en 2019, suivi de près par l’iPhone 11 qui n’était sur le marché que pendant 4 mois de l’année. Apple a également absolument dominé le marché américain, les cinq premiers modèles étant des iPhones.

De toute évidence, Apple avait sur ses mains d’énormes succès dont tout fabricant Android ne peut que rêver.

Quelques chiffres plus intéressants sont révélés dans ce rapport. Huawei, qui a passé la majeure partie de 2019 à traiter des interdictions de la liste des entités américaines, n’a vu son Huawei P30 apparaître que dans le top 5 d’un seul pays, en particulier à la cinquième place pour la Chine. Motorola a également réussi à percer le top 5 en Amérique latine avec son Moto E5 Play abordable.

Où est le Pixel de Google? Ha.

