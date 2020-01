le Galaxy A51 aura un support

Les ventes du Smartphone 5G ils semblent avoir bien fonctionné au cours de la 2019 et certainement cette année, ils atteindront des nombres beaucoup plus élevés et les raisons sont principalement deux. Pour commencer, la grande majorité des modèles actuellement sur le marché sont haut de gamme, un aspect qui arrête donc une grande partie du public qui n’a pas l’intention de dépenser énormément sur ces appareils. Un autre aspect est que, bien entendu,infrastructure réseau il n’est pas aussi développé.

Quant aux smartphones chers, Samsung il est certain qu’il va introduire un modèle qui est généralement au seuil de Galaxy S10, mais ce fut une tentative timide. Cette année, cependant, il semble que des modèles moins chers commencent vraiment à arriver. Suggérer que c’est une relation qui voit le Galaxy A51 recevoir un modèle avec son propre support pour ce réseau.

Samsung Galaxy A51

Le numéro d’identification de ce qui précède est MS-A516N et la dernière lettre indique précisément Appareils 5G pour le marché sud-coréen, il y a donc peu de malentendu. Nous avons déjà vu cette dénomination avec le Galaxy Note 10 5G dont le nombre pour le marché coréen était SM-N970N. Toujours en perspective, le Galaxy A51 conçu pour le marché international porte le numéro SM-A515F tandis que celui du Galaxy Note 10 est SM-N970F.

Les deux modèles de Galaxy A51, pour des raisons évidentes, présenteront un processeur différent. La puce du modèle de base, laExynos 9611, n’a pas de support de la Réseau 5G. Les alternatives sont aussi variées que de Mediatek ou introduisez le modem externe Exynos 5100 5G. Il y en a d’autres, mais cela pourrait augmenter davantage le prix.