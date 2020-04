Le Galaxy A60 est également mis à jour: Samsung lance Android 10

Samsung travaille à mettre à jour un grand nombre de modèles dans cette période, des modèles de bandes disparates, à l’exception du haut de gamme qui ont déjà tout reçu depuis un certain temps. Le dernier modèle pris en considération est le Galaxy A60 qui reçoit précisément ces jours-ci le patch avec Android 10 et l’interface personnalisée du géant sud-coréen, Une interface utilisateur 2.0.

La première version transe est destinée à celle avec le code d’identification SM-A6060. Le poids du patch est 1,9 Go, poids acceptable compte tenu de tous les changements qu’il apporte. Avec les deux pièces de base mentionnées ci-dessus, il y a aussi le Correctif de sécurité Google publié en mars 2020.

La mise à jour a été vue en Chine et en Corée du Sud, mais devrait bientôt atteindre d’autres marchés dans le monde. Lorsqu’il sera disponible, une notification apparaîtra sur les modèles compatibles, mais vous pouvez également tout activer automatiquement dans les paramètres.

Samsung Galaxy A60

Le smartphone est alimenté par un Processeur Snapdragon 675 par Qualcomm. Couplé à la puce sont là 6 Go de RAM tandis que pour la mémoire interne, il existe deux variantes différentes, 64 Go et 128 Go. La batterie vient de 3 500 mAh et est pris en charge par une technologie de charge rapide de 15 W. L’écran est un Panneau PLS TFT 6,3 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels.

Le secteur photographique est caractérisé par une seule caméra frontale, un capteur de 16 MPet une configuration arrière triple. Ce dernier est composé d’un capteur principal de 32 MP, un appareil photo ultra grand-angle 8 MP et un capteur de profondeur 5 MP.