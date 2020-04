Le Galaxy Fold 2 sera moins cher et plus résistant

Le Galaxy Fold 2 sera la nouvelle tentative de Samsung pour piloter la génération de smartphones pliants. Des designs qui étaient attendus avec attente, mais dont l’effet est très limité dans l’industrie du mobile malgré son attrait pour sa capacité à proposer quelque chose de “différent” dans un écosystème aussi répétitif.

Problèmes résistance et robustesse, prix exorbitants et peu d’applications Pour en profiter pleinement malgré les améliorations d’Android 10, ils ont diminué l’intérêt du personnel. Mais nous avons seulement commencé et cela arrive généralement avec de nouvelles technologies qui manquent de maturité. Bien qu’il s’agisse d’un terminal très différent, nous avons déjà vu quelques améliorations dans le Galaxy Z Flip et nous pensons que nous en verrons plus dans ce Galaxy Fold 2.

SamMobile a publié des informations qui éclairent les caractéristiques d’un modèle nommé “Project Champ” et numéro de modèle SM-F916. Le support garantit que Samsung réduira la capacité de stockage à 256 Go. pour abaisser le coût final.

Le prochain pliable de Samsung utiliserait le même technologie de verre ultrafin utilisé dans le Flip pour protéger un écran flexible qui augmenterait au-dessus des 4,6 pouces de l’original, tandis que déplié, il gagnerait également une taille allant jusqu’à 7,7 pouces, récupérant la “mise au point de la tablette” de l’original laissé dans le Flip qui est précisément engagé à bien au contraire avec le format shell et la taille compacte.

Il est sûr qu’il utilisera un chipset Qualcomm plus avancé que le Snapdragon 855 original et que aura un support pour les réseaux 5G. Plus douteux est le besoin de 12 Go de RAM et des six caméras. Peut-être que Samsung les rétrograde au moins dans la version de base.

La caméra avant vise à être située sur l’écran plutôt que dans l’encoche latérale du pli et le porte-stylet S Pen est cité, bien que nous ne voyions pas le même intérêt que dans la note.

Ils parlent d’un présentation en juillet-août avec le nouveau Galaxy Note 20 et un lancement au troisième trimestre. Son prix devrait être nettement inférieur à 2 000 $ par rapport à l’original.