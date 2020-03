Le Galaxy Note 20 aura un stockage encore plus rapide que le Galaxy S20 – .

Samsung a commencé à fabriquer la première puce UFS 3.1 de 512 Go du secteur, une solution de stockage qui cible les smartphones haut de gamme comme le prochain Galaxy Note 20.

La nouvelle puce de stockage prendra en charge des vitesses d’écriture trois fois plus rapides que le stockage UFS 3.0 du Galaxy S20.

Samsung dit qu’un transfert de 100 Go ne prendra que 90 secondes, contre plus de quatre minutes pour la mémoire UFS 3.0.

La plupart des produits phares de cette année prendront en charge la connectivité 5G, ce qui améliorera considérablement les vitesses de transfert de données une fois les réseaux 5G en place. Ce type de mise à niveau signifie que plusieurs autres composants doivent être mis à niveau pour que les utilisateurs puissent réellement profiter d’un appareil globalement plus rapide, et cela inclut la RAM et le stockage flash.

Nous avons déjà vu des fabricants de combinés utiliser la RAM LPDDR5 dans les téléphones de cette année, ce qui devrait faire une énorme différence à l’avenir. Beaucoup d’entre eux adopteront un stockage flash plus rapide, et Samsung vient d’annoncer qu’il est prêt à produire en masse le type de stockage rapide dont les téléphones plus rapides auront besoin. Ce stockage UFS 3.1 alimentera probablement le Galaxy Note 20 plus tard cette année.

Le nouveau stockage eUFS 3.1 de 512 Go de Samsung est la première option de stockage flash de ce type. La puce prendra en charge des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles allant jusqu’à 2100 Mo / s et 1200 Mo / s, respectivement, ce qui signifie que le Galaxy Note 20 sera encore plus rapide que le Galaxy S20.

La série Galaxy S20 de Samsung est livrée avec un stockage UFS 3.0 intégré, qui prend en charge les mêmes vitesses d’écriture que la mémoire flash UFS 3.1, mais il est presque trois fois plus lent en ce qui concerne les vitesses d’écriture séquentielles.

Dans le monde réel, cela signifie que les transferts de données de 100 Go de données ne prendront qu’environ 1,5 minute sur UFS 3.1, contre plus de quatre minutes pour le stockage UFS 3.0. Samsung affirme que les vitesses sont similaires à ce que vous trouverez sur un ordinateur portable ultra-mince, ce qui est un exploit incroyable pour les smartphones. Samsung peut également emballer jusqu’à 512 Go de stockage rapide dans un smartphone – l’UFS 3.1 sera également disponible en variétés de 128 Go et 256 Go.

Samsung indique dans son communiqué de presse qu’il a commencé la production en volume du stockage V-NAND de cinquième génération en Chine “pour répondre à la demande de stockage sur le marché phare et des smartphones haut de gamme”, sans révéler quels appareils recevront les nouvelles puces UFS 3.1 de 512 Go. . La série Galaxy Note 20 sera probablement l’un des téléphones de cette année pour utiliser le stockage plus rapide, bien que Samsung ne l’ait pas encore officiellement annoncé.

La prochaine série OnePlus 8 est également un candidat potentiel pour le nouveau stockage UFS 3.1, étant donné que OnePlus a rapidement adopté de nouvelles normes de stockage au cours des années précédentes. L’année dernière, le stockage UFS 3.0 OnePlus 7 Pro était emballé, tout comme le Galaxy Fold, tandis que le Galaxy S10 de Samsung ne comportait qu’une mémoire flash UFS 2.1. Le retard du Fold a fait du téléphone OnePlus le premier combiné au monde à être livré avec un stockage plus rapide. Le Galaxy Note 10 qui a suivi a également été livré avec des puces UFS 3.0 à l’intérieur.

