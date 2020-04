Le Galaxy Note 20+ aurait un Snapdragon avec la fréquence la plus élevée sur mobile

Samsung vient de lancer commercialement la nouvelle série Galaxy S20 avec 5G, mais l’industrie du mobile ne se repose pas et doit toujours aller en coulisse plusieurs pas en avant. Maintenant, selon Ice Universe, l’un des profils Twitter contenant des informations de première main provenant de sources asiatiques, affirme que le géant coréen travaille déjà sur sa prochaine grande série.

Si la feuille de route n’est pas modifiée à cause du coronavirus, le successeur du Galaxy Note 10 devrait arriver vers le mois d’août. Je voudrais, encore une fois, avec un processeur amélioré, au moins dans la variante Qualcomm cela se voit sur des marchés comme les États-Unis et la Chine.

Galaxy Note 20+, Snapdragon 865+

En 2018, de la main de Samsung et de la gamme Galaxy Note, nous avons vu deux modèles, le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10+. Tous deux partageaient un processeur: un Snapdragon 855 statique, au lieu de la version «Plus». Il s’agissait d’une sélection des processeurs les plus efficaces du premier semestre, ce qui lui a permis d’atteindre également des fréquences plus élevées et, par conséquent, d’être finalement plus puissant.

Photo: David Ortiz | Hypertextuel

Le premier SoC mobile à dépasser les 3 GHz, à notre connaissance

Le Snapdragon 865 verra, à en juger par les fonctionnalités détaillées par la police asiatique, une évolution similaire. Vers le second semestre 2020 – la version précédente a été présentée en juillet – on peut s’attendre à une Snapdragon 865+, encore une fois avec des fréquences maximales plus élevées et des performances brutes plus élevées.

Et est-ce que ce processeur à bord d’un mystérieux Samsung SM-N986U est apparu dans le Base de données GeekBench avec 8 Go de RAM, ce qui donne un score plus élevé que son prédécesseur et révèle la fréquences maximales en fonctionnement. En résumé, les caractéristiques que nous en connaissons seraient les suivantes:

Galaxy Note 10+

Galaxy S20 +

Galaxy Note 20+

SoC

Snapdragon 855

Snapdragon 865

Snapdragon 865+

Fréquence maximale

2,84 GHz

2,84 GHz

3,09 GHz

Geekbench, célibataire

750

910

985

Geekbenchmulti

2 800

3,270

3,220

Comme nous pouvons le voir, le score améliorerait un 8-9% reconnaissant des performances monocœur – en ligne avec l’augmentation des fréquences -, alors que dans la partie multicœur il n’y a toujours pas d’améliorations. Cela est probablement dû à des limitations thermiques ou d’optimisation, car l’exécution de l’ensemble du chipset à l’unisson consomme beaucoup plus d’énergie, et il serait encore tôt pour voir les performances finales. De même, il s’agirait d’un test unique, dont l’origine et les résultats nous ne connaissons pas la véritable fiabilité.

Bien sûr, en Europe et en Amérique latine, Samsung continue de distribuer la version Exynos avec le récent Galaxy S20, il est donc probable que dans le Galaxy Note 20, nous verrons également cette stratégie se répéter. En 2019, nous avons vu Exynos 9825, amélioré à la fois dans le processus de fabrication et dans les fréquences de fonctionnement, ce qui, bien qu’il n’ait pas atteint les performances de la version Snapdragon, a amélioré sa proposition du premier semestre.

À l’heure actuelle, Samsung ne dispose que d’un processeur dans le meilleur de sa gamme, l’Exynos 990. Par conséquent, il devrait être mis à jour pour suivre les prétendues étapes de cette version améliorée de Qualcomm.

En outre, ce processeur peut être attendu sans trop de surprises autour des terminaux habituels qui sont lancés vers le second semestre 2020. Parmi eux, nous pouvons nous attendre à certains OnePlus 8T, Black Shark 3 Pro, Asus ROG Phone 3 ou de nombreux autres terminaux caractérisés par leurs performances.

