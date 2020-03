Le Galaxy Note 20+ de Samsung est magnifique dans ces nouveaux rendus – .

La nouvelle gamme Galaxy Note 20 de Samsung est à quelques mois de sa sortie – les combinés arriveront peut-être dès cet été aux côtés du Galaxy Fold 2.

Un blog de nouvelles technologiques néerlandais, en collaboration avec un concepteur extérieur, a compilé une variété de fuites, de spécifications et de rumeurs qui ont fait surface jusqu’à présent sur le nouveau Note 20+ de Samsung pour produire de nouveaux rendus de couleur de l’appareil.

Parce que les prochains phablets Galaxy Note 20 de Samsung emprunteront beaucoup aux spécifications des nouveaux téléphones Galaxy S20, a noté le dernier Ice Universe sur Twitter ces derniers jours que nous pouvions presque penser à la variante du Note comme le «Galaxy S20, édition Pen».

C’est un peu ironique, mais le fait demeure: les spécifications matérielles du Note 20 ne différeront pas sensiblement de celles de la série S20, Ice Universe a ajouté dans un tweet séparé, ce qui est également vrai pour les caméras Note 20. Les amateurs de notes, cependant, sont un groupe hardcore et sont sans aucun doute très excités que la série Note 20 arrive plus tard cette année (elle est développée chez Samsung sous le nom de code “Project Canvas”) et elle inclura à la fois un modèle standard et un Édition Plus. Et en parlant de ce dernier, de nouveaux rendus viennent d’apparaître avec l’aimable autorisation du blog de nouvelles technologiques néerlandais LetsGoDigital (en partenariat avec la designer Jermaine Smit, connue en ligne sous le nom de Concept Creator).

Le design final ne reflétera probablement pas ce que vous voyez ici à 100%, mais il y a fort à parier qu’il sera assez proche. Le partenariat a utilisé ici des fuites et des spécifications existantes qui se sont répercutées sur le prochain combiné, que les rendus incorporent dans une conception complète.

Une chose que ce nouveau rapport note est que les appareils Galaxy Note 20+ devraient être de grande taille, avec un écran Super AMOLED de 6,9 ​​pouces ou même de 7 pouces avec un écran QHD + ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Samsung devrait inclure une caméra frontale centrée, ainsi qu’une configuration de caméra arrière similaire à celle du S20 Ultra. Cela signifierait une caméra grand angle 108MP, plus une caméra ultra grand angle 12MP ainsi qu’une caméra téléobjectif 48MP avec zoom hybride 10x et zoom numérique 100x (et, enfin, une caméra 3D DepthVision).

Source de l’image: LetsGoDigital

Une batterie plus grande accompagnerait probablement ces nouvelles fonctionnalités, et le S20 Ultra pourrait fournir une comparaison. Ce téléphone est doté d’une batterie de 5000 mAh avec un chargeur rapide de 45 W – quelque chose que Samsung pourrait même augmenter avec le Note 20+. En ce qui concerne la mémoire, le Note 10 est venu avec un minimum de 256 Go de mémoire de stockage l’année dernière, alors qu’il est probable que 128 Go sera le minimum cette année, ce qui signifie que vous pourrez probablement utiliser une carte microSD (quelque chose qui a été laissé de côté du modèle d’entrée de gamme l’année dernière, au grand dam des fidèles fans de Note).

Le prix n’est pas encore clair, même si c’est probablement un bon pari que le Note 20+ sera plus cher que le Note 10+ de l’année dernière – et, de plus, nous pourrons probablement les acheter à partir de la fin août.

Source de l’image: LetsGoDigital

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.