Le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 ne seront pas retardés

Des sources sud-coréennes assurent que Samsung ne prévoit pas de retarder le lancement du nouveau Galaxy Note 20Et cela ne retardera pas non plus les débuts du Galaxy Fold 2, un appareil qui promet de marquer un tournant dans le marché des smartphones flexibles.

La famille Galaxy Note 20 conservera, de manière générale, les mêmes lignes de conception que celles que nous avons vues dans la série Galaxy Note 10. Comme nous pouvons le voir dans l’image d’en-tête, cela signifie qu’elle aura Une finition en angle avec des coins très pointus, et qu’il continuera d’utiliser une façade tout écran avec une finition Edge sur les côtés et une caméra frontale qui serait intégrée à l’écran.

Il ne fait aucun doute que cette caméra intégrée à l’écran serait la nouveauté la plus importante, car elle permettrait à Samsung de réaliser un front totalement propre et réduisez les bords au minimum. Si le design que nous voyons dans les rendus conceptuels que nous accompagnons dans l’article est confirmé, il est clair pour moi que le Galaxy Note 20 sera l’un des smartphones les plus attractifs du moment.

Concernant la qualité des finitions, nous espérons revoir la combinaison classique du métal et du verre. À l’arrière, nous avons une configuration de quatre caméras intégrées dans une île rectangulaire. Sauf surprise, les caméras devraient être au niveau de celles que nous avons vues intégrées au Galaxy S20 Ultra, bien que les versions du Galaxy Note 20 que Samsung décide de commercialiser puissent varier en fonction.

En principe, deux modèles sont attendus, le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20+. Ce dernier ce sera la version la plus puissante et la plus complète, et il pourrait être le seul des deux à être au niveau du Galaxy S20 Ultra en termes de capacités photographiques.

Galaxy Note 20: stylet amélioré et spécifications haut de gamme

En plus des changements que nous avons déjà mentionnés dans la conception et sur le devant, tout semble indiquer que Samsung présentera de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront l’expérience d’utilisation du stylet, l’accessoire phare de la série Galaxy Note, et pratiquement le seul élément permettant de différencier ladite famille de la gamme Galaxy S, notamment après l’engagement du géant sud-coréen à lancer des modèles de plus en plus grands.

Nous n’avons pas de détails sur les changements spécifiques que Samsung prévoit d’introduire dans le S-Pen de la série Galaxy Note 20, mais nous pouvons supposer qu’ils viseront à améliorer la productivité. Quant au cahier des charges, nous verrons une mise à jour par rapport à la génération précédente, grâce à l’intégration du nouveau SoC Snapdragon 865 et SoC Exynos 990. Nous ne nous attendons pas à une augmentation de la RAM ou de la capacité de stockage de base.

Ce que nous avons pu voir, c’est une augmentation de la taille de l’écran, ce qui pourrait conduire au Galaxy Note 20+ jusqu’à 7 pouces. Oui, je sais que cela semble énorme, mais rappelez-vous que nous parlons d’un terminal tout écran qui réduit les bords au minimum, et que cela vous permet de réduire considérablement les dimensions du smartphone.

La présentation de la nouvelle famille Galaxy Note 20 est prévue pour Août de cette même année. Par contre, le Galaxy Fold 2 ne sera pas présenté avant Février 2021, du moins en théorie, car ce ne sont pas des dates confirmées et donc elles peuvent varier plus ou moins.