Le Galaxy S10 de 512 Go de Samsung est en baisse à 800 $ en ce moment, son prix le plus bas à ce jour

Le Galaxy S10 est le principal téléphone phare de Samsung … pendant quelques mois de toute façon. C'est toujours l'un des meilleurs appareils Android que vous pouvez acheter en ce moment, et maintenant la variante 512 Go est à son prix le plus bas: 799,99 $. C'est 350 $ de moins que le PDSF

Le modèle en vente est la variante américaine avec une garantie complète, donc contrairement aux modèles internationaux moins chers qui apparaissent constamment sur eBay, cela fonctionnera sur tous les principaux opérateurs américains avec une prise en charge complète de Samsung Pay. Les autres spécifications incluent un processeur Snapdragon 855, un écran 1440p de 6,1 pouces, une protection contre l'eau IP68, 8 Go de RAM et une batterie de 3400 mAh. Il y a aussi une prise casque.

Amazon et B&H Photo vendent le téléphone au même prix, mais B&H propose trois mois de service Mint Mobile, donc si vous êtes un client Mint, vous voudrez peut-être l'acheter à partir de là.