Le Galaxy S10 et le Note 10 recevront les fonctions photographiques du S20

Le Galaxy S20 n’est pas seulement arrivé en tant que Samsung vers des spécifications plus nombreuses et meilleures. Plus de puissance, de mégapixels et d’agrandissements de l’appareil photo ont également été reçus avec nouvelles fonctionnalités photographiques, entre autres fonctions intégrées à la couche de personnalisation coréenne renouvelée, Une interface utilisateur 2.

Ces fonctionnalités se rapprochent désormais de leurs prédécesseurs immédiats, l’ensemble des gammes Galaxy S10 et Galaxy Note 10. Les fonctions à recevoir, comme l’explique Samsung, sont ce que l’on appelle la prise unique, le filtre personnalisé, la vue propre et l’hyperlapse nocturne, et elles arriveront bientôt sur ces appareils.

Mise à jour sur Galaxy S10 et Galaxy Note 10: prise unique et hyperlapse nocturne

Bien qu’une date précise n’ait pas encore été fournie, Samsung mettra à jour ces appareils avec les nouvelles fonctionnalités que nous avons vues dans le Galaxy S20 Ultra. La prise unique vous permet de capturer plusieurs images d’une même photo avec une seule photo. Cette fonctionnalité utilise le plusieurs objectifs et perspectives que chacun génère, pour qu’il soit plus facile de réaliser une séquence de captures spontanément et sans trop d’effort.

Le filtre personnalisé, ou filtre personnalisé, est une autre des fonctions qui viendront sur le Galaxy S et le Galaxy Note de 2019. Ce filtre est généré automatiquement à partir d’une des photos de la galerie, pour permettre son traité sur l’appareil lui-même. Un mode similaire avec des commandes plus spécifiques pour la vidéo viendra également avec cette fonctionnalité.

Est également inclus Clean View, ou Clean View, qui sera présent dans la galerie regrouper les images capturées de manière séquentielle et être très similaires les uns aux autres. De cette façon, un grand groupe d’images peut s’effondrer en une seule, nous évitant d’avoir à faire défiler trop loin pour trouver les images que nous recherchons.

À ces fonctionnalités s’ajoute le mode Night Hyperlapse, qui permet de générer Vidéos de style hyperlapse dans des conditions de faible luminosité. Nous verrons également des améliorations dans le mode photographie de nuit sur le Galaxy S10, ce qui pourrait rapprocher ses performances – en ce qui concerne le logiciel – des résultats du Galaxy S20.

Enfin, il y aura également des nouvelles génériques sur les fonctions du terminal. Le Galaxy S10 et le Galaxy Note 10 recevront Partage rapide et partage de musique, deux des fonctionnalités ajoutées cette année. Ce lot de nouvelles sera certainement bien accueilli par les utilisateurs de ces appareils, ainsi que par ceux qui envisagent d’en obtenir un.

Les appareils que cette mise à jour affecte pleinement sont les suivants:

Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10 +

Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+

Il n’est pas clair si ces fonctionnalités seront enfin visibles dans le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite récemment présentés. Samsung déclare uniquement à cet égard que le mode Night Hyperlapse n’atteindra pas le Galaxy Note 10 Lite, nous supposons donc que le reste des fonctionnalités sera.

