Le Galaxy S20 a vendu 50% de moins le premier jour que le Galaxy S10

En dépit d’être un excellent smartphone, les ventes de Samsung Galaxy S20 ils ne semblent pas avoir démarré de la meilleure façon à cause du coronavirus (ou COVID-19), bien que certains analystes aient également prédit auparavant qu’ils ne seraient pas aussi bons que ceux du Galaxy S10, donc d’autres facteurs seraient ajoutés.

Les ventes du Galaxy S20 ont été de 50% inférieures à celles de la génération précédente le premier jour, avec seulement 70800 unités vendu du Galaxy S20 sur le marché intérieur de la Corée du Sud. Ce montant est bien inférieur à 140000 unités enregistrées par la génération Galaxy S10 le premier jour et 220 000 unités du Galaxy Note 10. La société a blâmé le coronavirus pour ces ventes médiocres, mais il peut encore y avoir d’autres facteurs qui pourraient les amener à rester bas même si la situation est normalisée sous peu.

Avant que le coronavirus ne provoque une panique généralisée, les analystes ont déclaré que les ventes du Samsung Galaxy S20 pourraient être décevantes. La raison? Des prix qui pour de nombreux consommateurs sont excessifs et ne justifieraient pas leur achat, à moins de se vanter d’avoir un smartphone haut de gamme haut de gamme. La variante standard coûte déjà environ 1000 dollars et les modèles Plus et Ultra dépassent ce montant, nous sommes donc confrontés à des appareils qui ne sont pas disponibles dans toutes les poches. A cette situation s’ajoute le fait que les remises et subventions sont plus faibles pour les nouveaux téléphones en Corée du Sud, ce qui expliquerait également le moindre intérêt de la population.

Étant donné que les subventions et offres des opérateurs sont relativement meilleures aux États-Unis, il sera intéressant de voir comment les smartphones Galaxy S20 fonctionnent dans ce pays lors de leur lancement la semaine prochaine. Le lancement aux États-Unis sera suivi de celui de l’Europe le 13 mars, donc lorsque la disponibilité sera mondiale, nous aurons enfin le portrait complet pour voir si la Corée du Sud est isolée ou répond à une tendance.

Il a longtemps été détecté que les consommateurs commencent à éviter l’achat de smartphones de plus de 1 000 dollars car ils montrent moins de prédisposition à dépenser autant d’argent sur un mobile et à tenir les appareils pendant de plus longues périodes. Si la tendance ne change pas, nous serons peut-être en prélude à la fin des mobiles de plus de 1 000 dollars / euros vendus en produits de grande diffusion.