Le Galaxy S20 dans une nouvelle option de couleur passionnante pourrait bientôt être lancé – .

Vendredi, Samsung et ses partenaires ouvriront les précommandes du Galaxy S20 dans le monde entier, et de nombreuses personnes se presseront de profiter des différentes offres qui seront disponibles lors des précommandes. Tous les modèles Galaxy S20 seront plus chers que prévu, car Samsung a décidé de ne pas créer une version plus abordable du combiné, qui pourrait concurrencer directement l’iPhone 11 à 699 $.

Nous vous avons déjà dit que sauter la phase de précommande du Galaxy S20 et attendre quelques mois pourrait être une meilleure idée, car les combinés Android ne conservent pas leur valeur comme l’iPhone, et de meilleures offres sont toujours facilement disponibles sur la route. Puis, il y a quelques jours, nous avons appris une version du Galaxy S20 que Samsung n’a pas encore annoncée – un modèle rouge qui a l’air vraiment magnifique. À l’époque, nous pensions que l’option rouge était encore à quelques mois du lancement, mais il s’avère que le lancement du S20 rouge est en fait beaucoup plus proche que nous ne le pensions.

Un initié bien connu Ishan Agarwal a publié une mise à jour sur Twitter pour informer les fans de Samsung que le Galaxy S20 rouge sera bientôt disponible auprès de Korea Telecom. À première vue, les Galaxy S20 et S20 + seront lancés dans une option rouge dans le pays, en partenariat avec une célébrité. Ils seront rejoints par les écouteurs Galaxy Buds + en édition spéciale, qui sont également disponibles en rouge – à la fois les écouteurs et l’étui de chargement.

Ce qui est intéressant, c’est que le Galaxy S20 Ultra ne sera pas disponible dans une option rouge, du moins pas pour le moment. Le nom de couleur officiel est Aura Red, mais il sera vendu comme Jennie Red par KT en Corée.

Si Samsung fabrique déjà le S20 rouge pour la Corée, il pourrait lancer cette version sur d’autres marchés dans un proche avenir. Cependant, on ne sait pas quand le modèle rouge frappera d’autres pays, ni quels marchés pourraient l’obtenir. Nous avons l’habitude de voir Samsung actualiser ses derniers téléphones phares avec de nouvelles options de couleur, et les gens adorent le rouge.

Les acheteurs de Galaxy S20 pré-commandant l’un des trois combinés en dehors de la Corée auront quatre options de couleur au lancement, qui sont gris et noir (S20 Ultra), gris, bleu et noir (S20 +), et gris et rose (S20).

