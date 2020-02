Le Galaxy S20 de Samsung a essayé de copier l’iPhone 11, mais il a foiré la partie la plus importante – .

Samsung a tenu mardi une conférence de presse à San Francisco pour dévoiler les produits phares qu’il a développés pour le premier semestre 2020, et vous avez probablement appris que quelque chose se préparait. Si vous avez été surpris d’apprendre qu’une série de téléphones Galaxy S20 vient d’être dévoilée, cela signifie probablement que vous n’avez pas vraiment gardé un œil sur le pouls de la technologie ces dernières semaines. Comment diable en sommes-nous arrivés au Galaxy S20, et qu’est-il arrivé au Galaxy S11? Est-ce qu’un Galaxy S11 arrive même? Nous avons toutes les réponses pour vous.

En bref, Samsung a décidé de passer du Galaxy S10 au Galaxy S20 et de sauter complètement le Galaxy S11 attendu. Le Galaxy S11 a longtemps été le surnom que nous avons utilisé pour parler du futur successeur du Galaxy S10 jusqu’à ce que l’on annonce que Samsung allait faire les choses différemment cette année. La décision est à la fois triste et brillante, car les motivations de Samsung ne sont pas claires.

Le triste

Certaines rumeurs ont déclaré que Samsung voulait abandonner l’idée que le Galaxy S suivait le dernier iPhone, même si cela est et sera toujours vrai. Samsung suivra toujours l’exemple d’Apple, peu importe le nom du dernier Galaxy S. Certains acheteurs peuvent penser que le Galaxy S11 est inférieur à l’iPhone 12 en raison du schéma de numérotation, selon des rapports, et c’est pourquoi Samsung change de nom. C’est à la fois vrai et faux en même temps. Non, le Galaxy S 2020 ne sera pas plus puissant que le prochain iPhone 12 en ce qui concerne les performances, pour diverses raisons, qui sont toutes hors du contrôle de Samsung. Cela ne fait pas du Galaxy S11 (S20) un téléphone moche, car il sera sans aucun doute l’un des meilleurs de l’année. Pour beaucoup, le Galaxy S20 sera même meilleur que l’iPhone 12, car c’est toujours une question de préférence personnelle.

Huawei, en passant, a fait le même pas avec les lignes P et Mate il y a quelques années, passant respectivement de P10 et Mate 10 à P20 et Mate 20. Mais Huawei lancera cette année les produits phares P40 et Mate 40 Pro. Est-ce à dire que le P40 / Mate 40 est meilleur que le S20 parce que 40 est un plus grand nombre?

Le brillant

D’autres ont déclaré que Samsung alignait le schéma de numérotation sur l’année. Par conséquent, la série Galaxy S20 se synchronise avec 2020. Si c’est la vraie raison, c’est en fait génial. Bien sûr, le Galaxy S21 pourrait ne pas tomber la langue l’année prochaine, mais, à terme, Samsung sera en mesure d’abandonner les chiffres, car les clients seront formés pour associer les combinés à l’année, tout comme nous le faisons avec nos ordinateurs portables. Il est également raisonnable de supposer que le successeur du Galaxy Note 10 qui sera lancé en août s’appellera le Galaxy Note 20.

Indépendamment de la raison pour laquelle Samsung a estimé qu’il fallait secouer le système de numérotation, le fait demeure que le Galaxy S est la meilleure marque de Samsung – celle qui a beaucoup de poids, peu importe à quel point Samsung n’est pas sûr à ce sujet. Et un Galaxy S11 se serait probablement vendu aussi bien, ou aussi mal, que le Galaxy S20.

Le stupide

Pendant que nous y sommes, Samsung a changé une chose de plus en ce qui concerne la commercialisation de la nouvelle gamme Galaxy S. Il a copié le dernier mouvement d’Apple presque parfaitement – mais a tâté le ballon juste lorsqu’il a atteint la ligne de but.

L’automne dernier, Apple a lancé trois modèles d’iPhone 11: l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, successeurs directs de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max, respectivement. C’est un marketing brillant pour le modèle le moins cher, qui est d’ailleurs devenu le téléphone le plus vendu du trimestre des vacances de 2019. L’une des raisons pour lesquelles l’iPhone 11 se vend si bien est le prix. Le téléphone, qui est essentiellement un petit Pro avec un appareil photo manquant, commence à 699 $.

Samsung a suivi le Galaxy S10e, S10 et S10 + avec le Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra, respectivement. Cependant, Samsung a évalué le successeur de sa version la plus vendue du Galaxy S10 beaucoup trop élevé, ce qui le rend beaucoup plus cher que l’iPhone 11, qui est son plus grand rival. Si les ventes du Galaxy S20 ne répondent pas aux attentes élevées de Samsung, c’est la structure de prix de la série qui sera à blâmer, pas le nom du téléphone.

C’est ainsi que tout s’est déroulé. Le Galaxy S11 n’est plus; vive le Galaxy S20. C’est le téléphone que vous voudrez poser dans les magasins si et quand vous décidez de passer à un nouveau modèle Galaxy S cette année.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.