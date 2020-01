Le Galaxy S20 de Samsung arrivera également dans des modèles moins chers

Avant longtemps Samsung devrait présenter la nouvelle série phare, la Galaxy S20. Récemment, nous avons remarqué un détail à ne pas ignorer par rapport aux trois modèles. Tout le monde avait le libellé 5G à la fin du nom qui pourrait en effet être vu comme quelque chose de plus, mais quelque chose de plus qui fait monter le prix. L’apparition d’autres modèles sur le site officiel de l’Amérique latine cependant, il a fourni d’autres informations.

Si d’une part il y a smartphone avec le support du réseau 5G, surtout s’il est haut de gamme, il faut souligner qu’un vaste réseau n’est pas partout. Payer plus cher pour des appareils déjà chers n’est peut-être pas un choix marketing gagnant. Heureusement un Samsung ils y avaient déjà pensé et en fait il y a aussi vLTE arianti.

Samsung Galaxy S20: réseau 5G et 4G

Sur le site du géant sud-coréen je suis apparu noms de code des différents modèles et tous ont montré une petite différence par rapport au code déjà connu. Cette différence concerne le support du réseau 5G. Dans le cas des modèles de base et Plus, il existe donc également un modèle avec au plus prise en charge de la 4G. Quant au Version ultra on ne le sait pas, mais il est probable que ce dernier Modèle 5G.

Maintenant, un autre doute demeure, quels marchés Est-ce que seules les versions 4G arriveront? Difficile à dire car en réalité, presque aucun pays ne peut garantir uneinfrastructure 5G complète. Peut-être juste Corée du Sud et le Chine ils peuvent se targuer d’une couverture large, quoique non complète. Pour leEurope nous devrons attendre et voir.