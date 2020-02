Le Galaxy S20 de Samsung semble être une énorme mise à niveau selon une nouvelle fuite – .

Dans quelques jours, Samsung dévoilera l’intégralité de sa gamme de smartphones 2020 lors de son événement annuel Unpacked. Le 11 février, Samsung devrait lancer un certain nombre de nouveaux appareils, dont un tout nouveau téléphone pliable baptisé Galaxy Z Flip et un successeur du Galaxy S10 de l’année dernière. Chose intéressante, le successeur de Samsung S10 ne sera pas appelé S11 mais sera plutôt appelé S20. Je suppose que c’est une stratégie marketing intelligente pour générer un peu plus d’enthousiasme pour la série phare de l’entreprise Galaxy.

Maintenant, ce qui est intéressant à propos des événements Samsung, c’est qu’ils sont presque une formalité dans la mesure où chaque détail de chaque nouveau produit introduit par l’entreprise a tendance à fuir des semaines à l’avance. Alors qu’Apple fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter les fuites de produits, Samsung semble les adopter. Ou, à tout le moins, Samsung ne semble pas faire beaucoup d’efforts pour les empêcher d’émerger. Cela dit, les spécifications complètes du Galaxy S20 5G de Samsung ont récemment fait leur chemin sur Twitter. Bien que nous ayons vu quelques fuites de S20 au cours des dernières semaines, la dernière fuite semble être quelque chose d’officiel de Samsung et nous fournit encore plus de détails qu’auparavant.

Le Galaxy S20 de Samsung comportera un écran Infinity-O de 6,2 pouces, la prise en charge de la 5G et quelques fonctionnalités intéressantes de l’appareil photo. Comme détaillé précédemment, le S20 sera doté d’un objectif grand angle 12MP, d’un téléobjectif 64MP et d’un objectif ultra-large 12MP à l’arrière de l’appareil. L’appareil prend également en charge l’enregistrement vidéo 8K à 30 images par seconde. Fait intéressant, l’appareil photo prend en charge le zoom numérique 30X, une fonctionnalité que Samsung appelle apparemment Space Zoom.

Et comme en témoigne ci-dessous, Samsung vante également une option Ultra Bright Night capable de prendre “des vidéos de qualité professionnelle et des photos éblouissantes la nuit sans” un flash:

Le Galaxy S20 fonctionnera sous Android 10, aura 12 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4000 mAH. Côté dimension, le Galaxy S20 mesurera 2,72 x 5,97 x 0,31 pouces et pèsera environ 5,75 onces.

La fuite complète peut être vue dans ce tweet ci-dessous:

Notamment, Samsung la semaine prochaine est également sur le point de sortir un Galaxy S20 Plus, un appareil qui intégrera un plus grand écran de 6,7 pouces, une plus grande batterie de 4500 mAH et des sensations de caméra de temps de vol (ToF) à l’arrière.

Le modèle haut de gamme S20, quant à lui, sera le Galaxy S20 Ultra 5G qui disposera d’un grand écran de 6,9 ​​pouces. L’appareil sera également livré avec des options de stockage plus généreuses ainsi qu’un système de caméras impressionnant avec la prise en charge du zoom optique 10X et du zoom numérique 100X.

Une fuite précédente détaillant la gamme S20 de Samsung peut être consultée ci-dessous:

Source de l’image: Karlis Dambrans / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

