Le Galaxy S20 est presque là pour faire baisser le prix du Samsung Note 10 5G

C’est le moment idéal pour acheter un nouveau téléphone. Si vous avez la patience d’attendre, les nouvelles versions de téléphones ont tendance à faire baisser les prix des anciens combinés. Et avec le dernier lancement de Samsung – le S20 – qui approche à grands pas, un combiné surprenant a vu une vague de baisses de prix.

Désormais assis à un prix confortablement inférieur à celui de l’iPhone 11 Pro et à peine plus que le Galaxy S10 Plus, le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G a connu une baisse massive des coûts.

Encore plus déroutant encore, le combiné a réussi à baisser en dessous de son frère plus petit, non 5G – le Note 10 normal. Compte tenu du montant que vous économisez actuellement sur ce combiné, il semble vraiment être l’alternative parfaite à le prochain Samsung Galaxy S20 (et probablement très cher).

Bien qu’il soit certainement beaucoup moins cher, vous payez toujours un prix assez élevé pour le Note 10 5G, est-ce donc bon? De toute évidence, il est compatible 5G, ce qui est une victoire en soi, c’est à la fois le téléphone le plus grand et le plus puissant que Samsung ait jamais fabriqué et il a sans doute le meilleur écran sur le marché pour n’importe quel téléphone.

Nous avons sélectionné les meilleures offres sur ce téléphone et les avons répertoriées ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les spécifications que vous obtiendrez, faites défiler encore plus loin et retrouvez notre mini-critique.

Pourquoi opter pour le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G?

Comme nous l’avons brièvement mentionné ci-dessus, le Note 10 Plus 5G a beaucoup à offrir. Au-delà de la capacité 5G (c’est son nom après tout …), Samsung a touché toutes les bases avec ce téléphone.

Vous obtenez une énorme batterie de 4300 mAh, un processeur RAM de 12 Go, un écran AMOLED de 6,8 pouces et une puissante configuration triple caméra. Le Note 10 Plus 5G reprend essentiellement toutes les spécifications leaders du marché du Note 10 Plus et le rend compatible 5G.

