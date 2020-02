Le Galaxy S20 obtiendra une mise à niveau d’écran surprenante après sa sortie – .

Des jeux aux systèmes d’exploitation en passant par les smartphones, un produit ne se lance pas lorsqu’il est terminé, mais plutôt lorsqu’il est prêt pour la consommation publique. Chaque jeu a besoin d’un correctif d’un jour, chaque système d’exploitation reçoit plusieurs mises à jour vitales, et maintenant même les téléphones sont lancés avec des fonctionnalités manquantes que les fournisseurs peuvent ajouter plus tard via des mises à jour logicielles. Selon une nouvelle fuite, c’est exactement ce que Samsung a prévu pour la série Galaxy S20.

L’un des ajouts les plus excitants à la gamme Galaxy S20 était des taux de rafraîchissement plus élevés – les S20, S20 + et S20 Ultra sont tous capables d’augmenter leurs taux de rafraîchissement de 60 Hz à 120 Hz. Mais il y a une grande restriction, car les propriétaires de S20 ne peuvent pas utiliser le taux de rafraîchissement plus élevé et la résolution la plus élevée du téléphone (QHD +) en même temps.

Selon Max Weinbach de XDA, qui a inondé Twitter de fuites ces dernières semaines, Samsung travaille sur une mise à jour logicielle qui permettra aux trois téléphones d’utiliser simultanément le taux de rafraîchissement et la résolution maximum, et «si tout se passe bien», les propriétaires de S20 devrait voir cette mise à jour être déployée dans les 1-3 prochains mois:

Samsung travaille à l’optimisation du logiciel pour WQHD + 120hz sur la série S20 et devrait le publier dans les 1-3 prochains mois si tout se passe bien.

Peu de temps avant que Weinbach ne fasse sa réclamation sur Twitter, Ice Universe a partagé une capture d’écran d’une nouvelle version du firmware actuellement en développement pour la série Galaxy S20 qui pourrait confirmer la fuite de Weinbach:

Il s’agit de l’une des versions de firmware de la série Galaxy S20. Nous voyons que non seulement le mode WQHD + 120Hz peut être sélectionné, mais aussi le mode dynamique, qui est une solution très mature.Mieux que limité au FHD

attendons que Samsung implémente une telle solution dès que possible. pic.twitter.com/mLtFUwH0WZ

Samsung semble également travailler sur un nouveau mode dynamique, qui est décrit comme suit: «Basculez automatiquement entre 60 et 120 Hz pour obtenir le meilleur équilibre entre la qualité d’affichage et la durée de vie de la batterie.» Quiconque a déjà utilisé un téléphone avec un taux de rafraîchissement plus élevé sait que la durée de vie de la batterie peut être un problème, mais avec le paramètre Dynamic activé, le S20 fera de son mieux pour améliorer la qualité de l’image tout en limitant la décharge excessive de la batterie.

