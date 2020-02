Le Galaxy S20 Ultra de Samsung me donne presque envie d’abandonner mon iPhone 11 – .

Lorsque l’iPhone et Android étaient encore de jeunes plates-formes mobiles au début de leur développement respectif, il y avait des tonnes de différences dramatiques entre eux. La plate-forme iOS d’Apple était simple et élégante, offrant aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin sans trop compliquer les fonctionnalités de base. Android, en revanche, était ouvert et polyvalent. Bien sûr, vous pouvez simplement prendre un téléphone Android et commencer à l’utiliser tel quel, mais une grande partie du tirage au sort pour les acheteurs de smartphones avertis était la façon dont une personne pouvait changer pratiquement n’importe quelle partie de l’expérience utilisateur.

Ces jours-ci, les deux plates-formes sont beaucoup plus en ligne qu’elles ne l’étaient à l’époque. Android est toujours open source et entièrement personnalisable, mais il a été rationalisé et simplifié au fil des ans. Pendant ce temps, iOS a gagné des tonnes de nouvelles fonctionnalités qui rendent la plate-forme mobile plus polyvalente que jamais. Faire des allers-retours entre eux n’implique pas nécessairement de faire d’énormes sacrifices dans un sens ou dans l’autre. C’est significatif aujourd’hui car la nouvelle gamme de Galaxy S20 de Samsung vient d’être disponible en précommande, et elle vise carrément le segment des smartphones phares ultra-premium qu’Apple domine actuellement. Le téléphone Galaxy S20 le moins cher coûte 1000 $, tandis que le Galaxy S20 Ultra haut de gamme avec son incroyable nouvel appareil photo à quatre objectifs et son zoom 100x grimpe jusqu’à 1600 $. Fait intéressant, c’est également le premier nouveau téléphone Android depuis longtemps qui me fait me demander si je pourrais jamais passer à la plate-forme mobile de Google.

En tant qu’utilisateur d’iPhone depuis que j’ai abandonné Symbian et suis passé à l’iPhone d’origine en 2007, je ne suis pas sûr qu’un nouveau téléphone Android m’ait jamais fait signe comme le Galaxy S20 Ultra. Je pense que l’une des principales raisons est liée au design, car Apple utilise toujours un smartphone qui a presque trois ans maintenant. Pendant ce temps, le Galaxy S20 Ultra est aussi moderne que possible, avec un superbe design tout écran et une caméra selfie perforée. Bien sûr, le Galaxy S20 Ultra est bien plus qu’un joli visage.

L’appareil photo est l’attraction principale du nouveau phablet phare de Samsung, avec son capteur de 108 mégapixels qui capture les détails comme jamais auparavant sur un smartphone. Ajoutez un zoom optique 10x et un zoom hybride 100x, et vous avez une expérience de caméra que Apple pourrait ne pas correspondre depuis des années. Ensuite, vous pouvez également jeter 16 Go de RAM dans le mix, ce qui est tentant pour le moment. Apple a eu d’énormes problèmes de gestion de la RAM avec iOS 11 avant de les résoudre avec iOS 12. Des problèmes similaires ont ensuite tourmenté iOS 13 jusqu’à une mise à jour récente, et cela devient plutôt ennuyeux. Si Apple n’a pas lésiné autant sur la RAM, cela pourrait être moins un problème.

J’utilise actuellement un iPhone 11 Pro et c’est un téléphone fantastique. Pour être franc, cependant, il n’y a absolument rien sur le combiné lui-même qui me garde en tant qu’utilisateur d’iPhone. Au lieu de cela, Apple a été assez intelligent pour se rendre compte très tôt que l’écosystème et les services environnants sont ce qui enferme les utilisateurs. J’ai un iPhone, une Apple Watch et un Mac, et il n’y a tout simplement aucun moyen que je puisse abandonner les intégrations incroyables et profondes entre eux ou les services merveilleusement intuitifs qu’Apple propose pour les soutenir.

Samsung a pris la décision stratégique bizarre en 2020 d’abandonner son niveau le plus vendu Galaxy S – le Galaxy S10e «phare d’entrée de gamme» – et de proposer uniquement des téléphones Galaxy S20 ultra-premium à des prix exorbitants. Plusieurs analystes, dont le principal initié mobile de la planète, pensent que la chute des ventes de Samsung se poursuivra et que la série Galaxy S20 vendra moins d’unités au cours de sa vie que la série Galaxy S10. L’activité des smartphones de Samsung est en déclin depuis un certain temps maintenant, et les observateurs de l’industrie semblent convenir que le Galaxy S20 ne va pas aider à arrêter la diapositive. Je suis d’accord et je pense que c’était une énorme erreur pour Samsung de ne cibler que le segment des smartphones ultra-premium qu’Apple continue de dominer.

