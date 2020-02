Le Galaxy S20 Ultra de Samsung possède le meilleur écran de smartphone jamais conçu – .

Après quelques années de mises à niveau incrémentielles, les nouveaux modèles Samsung Galaxy S20 représentent sans doute l’offre la plus convaincante de l’entreprise depuis des années. Présentée la semaine dernière lors de l’événement annuel Unpacked de la société, la gamme de smartphones 2020 de Samsung se compose de trois appareils: un Galaxy S20 d’entrée de gamme de 6,2 pouces, un Galaxy S20 + de 6,7 pouces et, enfin, un Galaxy S20 Ultra de 6,9 ​​pouces gargantuesque . À titre de référence, l’iPhone 11 Pro d’Apple dispose d’un écran de 6,5 pouces, ce qui signifie que le S20 Ultra vire presque en territoire tablette.

Comme d’habitude, le Galaxy S20 Ultra de Samsung abrite les dernières et meilleures technologies de l’entreprise et, à son tour, l’appareil est facturé en conséquence. Alors que vous pouvez obtenir le S20 pour moins d’un grand, le Galaxy S20 Ultra d’entrée de gamme vous coûtera 1399 $. Cela dit, si vous avez de l’argent à épargner et si vous ne vous occupez pas d’un facteur de forme quelque peu imposant, le S20 Ultra offre certainement aux utilisateurs beaucoup pour leur argent.

Étant donné que Samsung a présenté sa gamme S20 il y a environ une semaine, nous commençons à peine à voir les premières critiques et impressions de l’appareil. Et comme d’habitude, DisplayMate n’a pas perdu de temps à mettre l’écran du S20 Ultra dans l’essoreuse pour voir ce qu’il apporte à la table et comment il se compare aux autres modèles de smartphones.

Maintenant, pour être juste, tout smartphone premium que vous achetez aujourd’hui sera doté d’une technologie d’affichage impressionnante. En fait, vous pourriez faire valoir que la plupart des consommateurs ne peuvent même pas faire la différence entre les affichages sur les appareils concurrents. Pourtant, si vous êtes dans le vif du sujet de la technologie d’affichage, l’examen de DisplayMate mérite d’être vérifié dans son intégralité.

En un mot, DisplayMate note que le S20 Ultra – qui dispose d’un écran 3200 x 1440 – a «une précision et des performances de calibrage parfaites qui sont visuellement indiscernables de parfaites». Par conséquent, DisplayMate a donné au S20 Ultra une note A + tout en notant qu’il avait établi ou égalé «12 records de performances d’affichage de smartphone» dans le processus.

Les zones spécifiques où l’écran S20 Ultra brille comprennent la précision des couleurs, la luminosité du plein écran, la luminosité maximale de l’écran, le rapport de contraste et la résolution de l’écran visible.

«Ce qui est particulièrement significatif et impressionnant, c’est que Samsung a systématiquement amélioré les performances des écrans OLED avec chaque génération Galaxy depuis 2010, lorsque nous avons commencé à suivre les écrans OLED», note DisplayMate.

Source de l’image: Mr.Mikla / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

