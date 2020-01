Le Galaxy S20 Ultra ne sera pas le seul téléphone Android avec des spécifications de tueur cette année – .

Samsung dévoilera le Galaxy S20 dans moins de deux semaines, et quand il le fera, vos yeux devraient être sur le S20 Ultra 5G, qui sera le smartphone le plus puissant que Samsung ait jamais sorti. Cependant, le S20 Ultra ne sera pas le seul appareil Android à avoir du matériel fou cette année, car les fabricants de smartphones chinois sortiront des combinés compétitifs dans les prochaines semaines, dont beaucoup seront encore plus abordables que l’Ultra.

Pour récapituler toutes les fuites du Galaxy S20, l’Ultra comportera un écran perforé OLED 120 Hz de 6,9 ​​pouces avec une résolution de 3200 x 1440 et un capteur d’empreintes digitales intégré, un processeur Snapdragon 865 avec connectivité 5G intégrée, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage, prise en charge microSD, système de caméra arrière à quatre objectifs avec zoom numérique jusqu’à 100x (108 mégapixels de large, téléobjectif périscope de 48 mégapixels, ultra-large de 12 mégapixels et objectifs à temps de vol), 40 – appareil photo selfie mégapixels et batterie de 5000 mAh avec chargement sans fil et chargement rapide. Le package standard, qui comprend 12 Go de RAM et 12 Go de stockage, commencera à 1300 $.

Cela nous amène à Xiaomi, le fabricant chinois de smartphones qui dévoilera une nouvelle série d’appareils phares en quelques jours. La série Mi 10 comprendra un modèle Pro, explique GizChina, qui comportera des spécifications S20 Ultra-grade:

Le téléphone fera vibrer un écran plus petit de 6,4 pouces avec une résolution Full HD, mais il sera alimenté par le même processeur Snapdragon 865 prêt pour la 5G. Il devrait également être livré avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, un système d’appareil photo à quatre objectifs (appareils photo 108, 16, 12 et 5 mégapixels) et une batterie de 5250 mAh.

Ce sont des spécifications tout simplement folles, rivalisant avec certains des meilleurs ordinateurs portables et ordinateurs de bureau disponibles. Peu importe le prix du Mi 10 Pro, il sera probablement moins cher que le S20 Ultra. Si vous achetez le S20 Ultra, soit dit en passant, vous devriez le faire dès le lancement des précommandes pour obtenir des Galaxy Buds + gratuits.

Là encore, quel que soit le téléphone que vous achetez, tout appareil avec autant de RAM et de stockage devrait durer plusieurs années. Et n’oublions pas que ce n’est que janvier. Nous verrons de nombreux autres téléphones haut de gamme comme le S20 Ultra et le Mi 10 Pro dans les mois à venir, dont beaucoup d’autres fabricants chinois de smartphones.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

