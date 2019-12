Le Galaxy S9 reçoit Android 10 OneUI 2.0 beta 3, nous emmène vers le futur avec les mises à jour de sécurité de janvier 2020

Samsung a agressivement poussé à libérer Android 10 sur tous ses combinés récents, et il continue son barrage de mises à jour bêta et bêta avec un patch pour le Galaxy S9 et S9 +, la série phare de Samsung en 2018. La mise à jour a été lancée initialement en Inde et comprend un certain nombre de corrections de bogues et un correctif de sécurité, apportant la mise à jour de janvier 2020 à la série quelques semaines plus tôt.

L'écran de mise à jour du troisième patch bêta Android 10 du S9.

Il s'agit de la troisième mise à jour de la version bêta d'Android 10 de la série S9, qui met également à jour le système d'exploitation de l'appareil vers le skin One UI 2.0. La version bêta n'a commencé que le mois dernier, ce qui donne à ces mises à jour un délai d'exécution assez rapide. La liste des corrections de bugs pour ce patch est relativement courte, ce qui pourrait signifier que le S9 est presque prêt à recevoir une version stable d'Android 10; La feuille de route de Samsung pour Android 10 indiquait une version de janvier 2020 pour le S9 qui les mettrait sur la bonne voie.

Si vous êtes déjà inscrit au programme bêta, vous pouvez vérifier si la mise à jour est prête pour vous via les paramètres système par défaut. Si vous souhaitez découvrir le programme bêta, l'application Samsung Members vous permettra d'enregistrer votre appareil et de commencer.