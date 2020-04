Le Galaxy Z Flip avec le support 5G pourrait arriver plus tard cette année – .

Samsung pourrait sortir un Galaxy Z Flip avec prise en charge 5G en 2020.

Il n’est pas encore clair si le nouveau Galaxy Z Flip prendra également en charge mmWave 5G.

Les smartphones pliables n’ont pas conquis le monde, mais le Galaxy Z Flip de Samsung reste le meilleur que nous ayons vu à ce jour.

La première incursion de Samsung dans le monde des smartphones pliables n’était rien de moins qu’une gêne. Si vous vous souvenez, la société en 2019 a été forcée de retarder le lancement du Galaxy Fold après que presque chaque unité fournie aux examinateurs soit tombée en panne pendant les tests. Même lorsque le Fold est arrivé dans les magasins, il semblait présenter plus de problèmes d’utilisabilité qu’il n’en résolvait.

Avance rapide de quelques mois et Samsung a réussi à vraiment accélérer les choses avec le Galaxy Z Flip. En contraste frappant avec le Galaxy Fold, le Galaxy Z Flip s’ouvre verticalement plutôt qu’horizontalement et, par conséquent, offre aux utilisateurs une expérience utilisateur beaucoup plus naturelle.

J’ai eu l’occasion d’utiliser le Galaxy Z Flip de manière intensive au cours des dernières semaines et, à ma grande surprise, je suis reparti impressionné. Bien que je ne sois toujours pas convaincu que les smartphones pliables offrent un avantage fondamental par rapport aux conceptions actuelles de smartphones, le Galaxy Z Flip est vraiment une pièce d’ingénierie impressionnante.

Pour l’avenir, Samsung prévoit naturellement d’itérer sur la conception et d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires à la version de nouvelle génération du Galaxy Z Flip. À ce stade, un nouveau rapport de SamMobile indique que le Galaxy Z Flip de nouvelle génération incorporera la fonctionnalité 5G. Alors qu’il était initialement surprenant de voir le lancement du Galaxy Z Flip sans connectivité 5G, il est probable que Samsung cherchait à maintenir le prix bas et une durée de vie de la batterie raisonnable.

Il n’y a pas beaucoup de détails dans le rapport, mais il note que Samsung a travaillé sur une version 5G du Galaxy Z Flip et qu’elle pourrait être lancée dès cette année.

En supposant que le rapport est précis, il reste à voir si le Galaxy Z Flip prendra en charge mmWave 5G qui fournit des vitesses de données plus rapides que les bandes inférieures à 6 GHz. La norme 5G comprend les deux gammes de fréquences, mais tous les appareils ne prendront pas en charge les deux dès la sortie de la porte. À ce stade, le Galaxy S20 standard ne prend pas en charge mmWave 5G, contrairement au Galaxy S20 + et au Galaxy S20 Ultra.

Cela dit, l’engagement de Samsung envers la 5G est une valeur sûre que nous verrons un Galaxy Z Flip avec une connectivité 5G le plus tôt possible. Rappelez-vous les remarques faites par Drew Blackard de Samsung lors du récent événement Unpacked de la société:

Notre vision pour la prochaine décennie de Galaxy commence avec la 5G. Et nous avons conçu de nouveaux chipsets 5G plus petits, moins chers et économes en énergie. La 5G changera complètement notre façon de communiquer, de jouer et de rester en contact avec le monde qui nous entoure.

Est-il possible que nous voyions un Flip 5G Galaxy Z cette année? Eh bien, le Galaxy Z Flip original a été lancé en février, mais il n’est pas sans précédent de voir Samsung déployer une version de prochaine génération d’un appareil moins de 12 mois plus tard.

Source de l’image: JOHN G MABANGLO / EPA-EFE / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.