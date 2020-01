Le Gaming Hall of Fame annonce l’intronisation de cette année, Connie Booth

L’Academy of Interactive Arts & Sciences a annoncé l’intronisation de cette année au Hall of Fame. Connie Booth, vice-présidente du développement de la production de Sony Interactive Entertainment, reçoit le prestigieux prix pour ses nombreuses et importantes réalisations dans les jeux.

Le prix du Temple de la renommée est décerné aux créateurs qui font preuve du plus haut niveau de créativité et d’innovation, résultant en une influence significative sur les produits à une échelle qui élargit le champ de l’industrie. “Booth rejoint un groupe estimé de créateurs au Temple de la renommée de l’AIAS, y compris Le vétéran de Bethesda Todd Howard, le patron de Halo Bonnie Ross, le créateur de Metal Gear Solid Hideo Kojima, les fondateurs de Rockstar Games Dan et Sam Houser, le PDG d’Epic Games Tim Sweeney et le créateur de Mario Shigeru Miyamoto.

Au cours de ses 21 années de jeu, Booth a joué un rôle clé dans la production de certains des jeux les plus emblématiques et les plus appréciés de PlayStation, notamment Crash, Spyro, Jak & Daxter, Ratchet & Clank, Sly, Days Gone, Spider-Man, Resistance, Uncharted, Infamous et The Last of Us.

“Nous sommes honorés d’avoir Connie comme récipiendaire du Temple de la renommée”, a déclaré la présidente de l’AIAS, Meggan Scavio, dans un communiqué. “Pendant plus de deux décennies, elle a été une voix de premier plan et un défenseur d’innombrables franchises PlayStation ainsi que de nourrir de nouveaux talents dans l’industrie. Son travail inlassable et sa passion ont eu un impact indélébile sur les créateurs de jeux, permettant à leurs visions créatives de s’épanouir.”

Booth a débuté chez Sony Corporation of America en 1989 avant de rejoindre l’équipe de jeu de Sony Computer Entertainment en 1995 en tant que productrice, où elle a supervisé la sortie de la série Naughty Dog’s Crash Bandicoot. En 1998, Booth a été promu directeur du développement de produits avant d’être à nouveau promu vice-président du développement de produits.

Booth recevra son prix lors du 23e D.I.C.E. Remise des prix le 13 février à Las Vegas. L’événement, qui n’a rien à voir avec le développeur de Battlefield DICE, honorera également les meilleurs jeux de 2019. Death Stranding and Control a récolté le plus de nominations, y compris les hochements de tête du jeu de l’année. Vous pouvez voir la liste complète des candidats ici sur le site Web de l’AIAS.

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.