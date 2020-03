“Le gang recycle ses poubelles” aux résultats désastreux

Il fait toujours beau à Philadelphie “Le gang recycle ses déchets” se déroule aussi bien que vous vous en doutez. Il est toujours ensoleillé à Philadelphie a fonctionné pendant quatorze saisons et compte et suit le gang Paddy’s Pub et leurs plans comiquement ineptes. En contraste frappant avec la plupart des sitcoms de bien-être comme Friends, ce gang est une vile collection de perdants avec peu de qualités de rachat. Le spectacle lui-même n’a jamais peur de toucher à des sujets sombres, et il s’en tire avec un humour résolument non PC en raison de la méchanceté des personnages qui le livrent et du fait qu’ils sont tous des idiots.

Pour une émission qui a failli être annulée à la fin de sa première saison, It’s Always Sunny In Philadelphia a en quelque sorte survécu pour devenir l’une des sitcoms en direct les plus anciennes de l’histoire de la télévision. Pour mettre cela en perspective, il a battu des émissions comme Cheers et The Big Bang Theory, et même si une autre saison n’a pas encore été confirmée, cela se produit probablement en raison de sa popularité durable.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexe: Il est toujours ensoleillé: “Charlie règne sur le monde” voit le gang devenir virtuel

En surface, il est toujours ensoleillé à Philadelphie “The Gang Recycles Their Trash” est à propos d’un autre plan fou. Une grève des poubelles à Philadelphie incite le Paddy’s Pub à préparer un plan de collecte des ordures pour de l’argent. Mac, Charlie et Dennis sont en charge de cette partie, mais au lieu d’écouter le plan simple de Frank, ils louent des smokings et une limousine blanche pour aller ramasser les ordures, tandis que Frank et Dee tentent de remporter le contrat de la ville loin du syndicat. C’est l’intrigue en bref, mais l’épisode lui-même est intensément méta.

Il est toujours ensoleillé à Philadelphie “The Gang Recycles Their Trash” est essentiellement une émission de clips, compilant une sélection de scénarios, de citations et d’idées du passé de l’émission. L’intrigue est inspirée par “The Gang Solves the Gas Crisis” de la saison 4 où ils concoctent un schéma similaire, tandis que “The Gang Recycles Their Trash” se termine également avec le thème Ghostbusters. L’épisode s’ouvre avec de nombreux rappels au point que Dee souligne constamment le déjà-vu, tandis que son horrible caricature raciste Martina Martinez revient également brièvement; l’enfer, même le titre lui-même est un méta gag.

Il est toujours ensoleillé à Philadelphie “The Gang Tries Desperately To Win An Award” de la saison 9 est allé pour un ton similaire. Cet épisode s’est moqué du manque de reconnaissance de la série par rapport aux sitcoms plus conviviales, alors que le gang essaie – et échoue – de réduire leur nervosité pour devenir mainstream. Il fait toujours beau à Philadelphie “The Gang Recycles Their Trash” est une expérience étrange mais elle fonctionne parce qu’elle s’engage à l’idée, et les fans auront une journée sur le terrain pour repérer chaque œuf de Pâques. Inutile de dire que le plan se retourne contre eux et malgré une tentative de tirer des leçons de leurs erreurs, ils passent rapidement à la prochaine idée ridicule et condamnée.

Suivant: Il est toujours ensoleillé: “Le gang essaie désespérément de gagner un prix” est une méta-blague

Théorie mandalorienne: l’armurier s’est battu pour MAUL pendant la guerre des clones

A propos de l’auteur

C’est prononcé Paw-rick, pas Pad-raig. Maintenant, c’est terminé, une brève introduction. Padraig écrit sur le cinéma en ligne depuis 2012, lorsqu’un ami lui a demandé s’il souhaitait contribuer occasionnellement à la critique ou à la fonctionnalité de son site.

Un passe-temps à temps partiel s’est rapidement transformé en carrière lorsqu’il a découvert qu’il aimait vraiment écrire sur les films, la télévision et les jeux vidéo – il avait même (sans doute) un peu de talent pour cela. Au fil des ans, il a écrit des mots pour Den of Geek, Collider, The Irish Times et ., et peut discuter de tout, du MCU – où Hawkeye est clairement le meilleur personnage – au joyau du film b culte le plus obscur, et son chaud nécessite souvent des gants résistants à la chaleur à manipuler.

Il est aussi très moderne, donc ses films préférés incluent Jaws, Die Hard, The Thing, Ghostbusters et Batman. Il peut être trouvé comme i_Padds sur Twitter en train de faire de mauvais jeux de mots.

Plus sur Padraig Cotter