le garant de la vie privée sonne l’alarme, voici les détails

Nous savons tous très bien que le réseau social TikTok ces derniers mois, il a connu une incroyable expansion. Malheureusement pour la société chinoise, Privacy Guarantor a récemment lancé une alarme.

La raison serait en plus de la confidentialité, de ce qui se passe et de la façon dont les données des utilisateurs sont utilisées, de ce qui se passe et des dangers que nous courons pour «fréquenter» la plate-forme. Découvrons tout en détail.

TikTok dans la ligne de mire du garant de la confidentialité

Le garant italien Antonello Soro a décidé de nous voir plus clairement et a demandé au Comité européen pour la protection des données personnelles, d’intervenir et propose également de créer un groupe de travail composé d’experts, pour comprendre si et où il y a des dangers sur la plateforme. Soro a souligné la nécessité de prendre une initiative “de manière forte et coordonnée, également en tenant compte de la délicatesse et de la pertinence de ce type de plateforme”.

Le qLa question soulevée par le Garant sera désormais mise sur la table de la prochaine réunion du Comité européen pour la protection des données personnelles, également connu sous le nom d’Edpb. Cette réunion rassemble tous les garants européens de la protection de la vie privée et est prévue pour la prochaine 28-29 février 2020 à Bruxelles. Pensez-vous qu’aujourd’hui TikTok est traduit en 75 langues et est actuellement le favori social de tous les adolescents.

ComScore, se référant aux données de novembre, il a déclaré: “Un phénomène mondial qui en Italie en seulement trois mois est passé de 2,1 millions d’utilisateurs uniques à 6,4 millions (population adulte de plus de 18 ans), avec une augmentation de + 202%, le croissance la plus forte du panorama Internet de notre pays “. la garant au lieu de cela, il déclare: «Le thème n’est pas de suivre les États-Unis, qui ont leurs motifs pour accuser TikTok, qu’ils aient raison ou tort. En tant qu’Européens, nous devons au moins savoir ce qui arrive aux données et s’il existe des failles sur un réseau social particulièrement répandu chez nos enfants. ” Il suffit d’attendre et de découvrir les décisions qui seront prises lors de la réunion fin février 2020.