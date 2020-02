Le GDC 2020 est reporté par le coronavirus et les annulations

Comme on le craignait, la prochaine édition du La Game Developers Conference (GDC) a été annulée… en raison d’annulations, la redondance en vaut la peine, et en raison du coronavirus et de son implacable expansion, certaines des entreprises les plus puissantes avaient annoncé qu’elles se retiraient de l’événement et ce qui a suivi était attendu.

Exactement comme cela s’est produit avec le Mobile World Congress de Barcelone, le ruissellement d’absences renommées menaçait de dévaluer l’un des événements les plus importants du monde des jeux vidéo et l’organisation a finalement cédé à la réalité et a décidé de ne pas annuler, même si c’est le cas. et pas autre chose ce qu’ils ont fait, mais de reporter la foire à une date indéterminée encore.

Si le GDC 2020 devait se tenir entre le 16 et le 20 mars, l’intention est maintenant de monter quelque chose de similaire – jamais le même, nous le craignons – vers l’été, un moment plus propice aux événements de masse, est attendu, en raison de deux facteurs: le premier, l’atténuation possible de l’expansion du coronavirus; le second, les propres chaleurs de la station, qui contribuent généralement à réduire la survie de ce type de virus.

L’organisation a publié la déclaration suivante:

«Après une consultation étroite avec nos partenaires de l’industrie et la communauté du développement de jeux vidéo dans le monde, nous avons pris la décision difficile de reporter la conférence des développeurs de jeux vidéo en mars.

Après avoir passé l’année dernière à préparer le salon avec nos conseils consultatifs, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires événementiels, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pouvoir vous recevoir pour le moment.

Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour leur soutien, leurs discussions ouvertes et leurs encouragements. Comme tout le monde nous le rappelle, de grandes choses se produisent lorsque la communauté rejoint et se connecte dans GDC. Pour cette raison, nous avons l’intention d’organiser un événement GDC plus tard dans l’été.

Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partager plus d’informations sur nos plans dans les semaines à venir. »

Au-delà de la déclaration, la vérité est que la décision du GDC ressemble étroitement à celle rendue par la CMM il y a quelques semaines, forcé après avoir résisté autant que possible au résultat inévitable. Dans le cas de la GDC, les annulations annoncées pesaient autant que la peur de la contagion, et c’est que plusieurs grands noms de l’industrie avaient déjà dit qu’ils n’y allaient pas, dont Microsoft, Unity, Epic Games ou Sony.