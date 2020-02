Le géant de la plate-forme de données cloud Snowflake lève 479 millions de dollars pour une évaluation de 12,4 milliards de dollars, s’associe à Salesforce – .

PDG de Snowflake Frank Slootman. (Photo flocon de neige)

La start-up d’entreposage de données Snowflake Computing a annoncé un cycle de financement de 479 millions de dollars qui donne à la société de cloud computing une énorme valeur de 12,4 milliards de dollars.

Dragoneer Investment Group – un sponsor d’Airbnb, Slack, Spotify, Uber et d’autres géants – a mené la série G et Salesforce Ventures a participé pour la première fois. Snowflake a également annoncé un nouveau partenariat avec Salesforce; les détails de cet accord seront annoncés en juin.

Snowflake, basée à San Mateo, en Californie, avait auparavant levé un tour de financement de 450 millions de dollars en octobre 2018 à une évaluation de 3,9 milliards de dollars. Le financement total à ce jour est de 1,4 milliard de dollars.

L’entrepôt de données de Snowflake est un type de base de données spécialisé conçu pour les applications analytiques. La société compte plus de 3 400 clients, dont Brex, ConAgra Foods, Domino’s, JetBlue et Nationwide. Elle possède 26 bureaux dans le monde, dont une plaque tournante de Seattle, et est aujourd’hui l’une des startups technologiques privées les plus précieuses au monde.

Snowflake est partenaire et rivalise également avec d’autres géants du cloud comme Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud.

Le directeur de longue date de Microsoft, Bob Muglia, a précédemment dirigé Snowflake en tant que PDG pendant cinq ans, mais a démissionné en mai 2019. Frank Slootman, qui a dirigé ServiceNow en tant que président-directeur général de 2011 à 2017, dirige désormais l’entreprise.

“Nous attendons avec impatience l’expérience et les connaissances de Dragoneer alors que nous continuons à servir nos clients et à développer notre entreprise”, a déclaré Slootman dans un communiqué. «Nous saluons également notre partenariat avec Salesforce et nous nous réjouissons de l’impact positif que nos technologies et services apporteront à nos clients et au marché en général.»

Les investisseurs existants, dont le Madrona Venture Group de Seattle; Altimeter Capital; ICONIQ Capital; Redpoint Ventures; Séquoia; et Sutter Hill Ventures devrait participer à une deuxième fermeture d’ici quelques semaines.